На ПАО «НЗХК» прошла приемка топлива для АЭС «Руппур» в Бангладеш

На Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») состоялась приемочная инспекция ядерного топлива для стартовой загрузки первого энергоблока АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш.

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В приемке топлива приняли участие представители ПАО «НЗХК», АО «ТВЭЛ», АО АСЭ и Комиссии по атомной энергии Бангладеш.

Аналогичное ядерное топливо успешно эксплуатируется на энергоблоках с реакторами ВВЭР-1200 в составе Ленинградской АЭС, Нововоронежской АЭС, а также Белорусской АЭС.

«Топливная компания ТВЭЛ изготовила для АЭС „Руппур“ современное и эффективное ядерное топливо, имеющее успешный опыт эксплуатации на референтных энергоблоках ВВЭР-1200. Мы учли все пожелания заказчика как на этапе подготовки к производству, так и на всех этапах изготовлении и поставки топлива на станцию. Уверен, что наше топливо в очередной раз докажет высочайший уровень качества и надежности российских ядерных технологий», — отметил директор по качеству АО «ТВЭЛ» Александр Бухвалов.

«Реализация проекта по сооружению АЭС „Руппур“ идет точно по плану. Инжиниринговый дивизион Росатома выполняет свои обязательства в полном объеме, и к моменту завоза ядерного топлива площадка сооружения первого энергоблока будет готова его принять и обеспечить хранение с соблюдением всех требований безопасности до этапа загрузки в реактор», — сообщил вице-президент АО АСЭ — директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» Алексей Дерий.

Справка:

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения «3+", который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.