За год по Архангельскому мосту проехало свыше 8,8 млн автомобилей

Год назад, 10 августа 2022 года, в Череповце было открыто движение по новому мосту через реку Шексну в створе улицы Архангельской. Сооружение показало свою востребованность — с момента запуска транспорта по нему проехало свыше 8,8 млн автомобилей.

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Мост был построен в рекордные сроки: изначально завершить строительство планировали в 2025 году, однако сроки удалось сдвинуть — объект возвели за 1000 дней.

Один из крупнейших инфраструктурных проектов в новейшей истории Вологодской области — Архангельский мост — стал важнейшим звеном в системе транспортного сообщения Северо-Запада страны с другими регионами России. Так, если раньше маршрут в Ярославскую и Ленинградскую области проходил через центр Череповца, теперь транзитный поток выведен за его пределы и двигается по новому мосту. Сооружение вместе с подходами соединило две федеральные трассы — на Москву и Санкт-Петербург — и несколько регионов. Время водителей в пути сократилось на 30 мин.

Позитивные перемены, связанные с запуском движения по новому сооружению, жители Череповца заметили сразу — значительно упростилась транспортная доступность работников к производственным площадкам ПАО «Северсталь» и АО «Апатит», важнейшим градообразующим предприятиям, где трудится большое количество горожан. С открытием моста завершилось формирование большого транспортного кольца города, которое соединяет четыре крупнейших микрорайона в единую транспортную систему.

Справка:

Длина моста через реку Шексну составляет более 1 км, а вместе с подходами — свыше 8 км. Пропускная способность — более 5 тыс. автомобилей в сутки. При строительстве сооружения устроено 45 тыс. м³ бетона, 8,8 тыс. тонн металлоконструкций, более 2 тыс. тонн асфальта.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru