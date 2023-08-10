В Мариуполе открылась первая очередь завода по производству профлиста из оцинкованной стали
В Мариуполе открыто предприятие по производству профлиста из оцинкованной стали «Металл Трейд Новые Территории».
Инвестором стала липецкая компания ООО «Металл Трейд».
Инвестиции в первый этап проекта составили 50 млн. рублей. Создано 30 рабочих мест.
Каждый день на заводе выпускают до 200 т различной продукции:
— профлист,
— металлочерепица,
— гладкий лист,
— элементы кровли.
В планах расширение предприятия: увеличить станочный парк. Объём инвестиций к 2026 году планируется довести до 200 млн рублей.
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