В Мариуполе открылась первая очередь завода по производству профлиста из оцинкованной стали

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В Мариуполе открыто предприятие по производству профлиста из оцинкованной стали «Металл Трейд Новые Территории».

Инвестором стала липецкая компания ООО «Металл Трейд».

Инвестиции в первый этап проекта составили 50 млн. рублей. Создано 30 рабочих мест.

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Каждый день на заводе выпускают до 200 т различной продукции:

— профлист,

— металлочерепица,

— гладкий лист,

— элементы кровли.

В планах расширение предприятия: увеличить станочный парк. Объём инвестиций к 2026 году планируется довести до 200 млн рублей.

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