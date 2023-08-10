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Новые заводы и цеха

В Мариуполе открылась первая очередь завода по производству профлиста из оцинкованной стали

 © avatars.dzeninfra.ru

В Мариуполе открыто предприятие по производству профлиста из оцинкованной стали «Металл Трейд Новые Территории».

Инвестором стала липецкая компания ООО «Металл Трейд».

Инвестиции в первый этап проекта составили 50 млн. рублей. Создано 30 рабочих мест.

 © dnr-news.ru

Каждый день на заводе выпускают до 200 т различной продукции:

— профлист,

— металлочерепица,

— гладкий лист,

— элементы кровли.

В планах расширение предприятия: увеличить станочный парк. Объём инвестиций к 2026 году планируется довести до 200 млн рублей.

 © mariupol-news.ru

 © dnr-news.ru

https://dnr-new.../10/435556.html

Источник: https://mariupol-news.ru/society/20...893.html?ysclid=ll5c0oqsjz207084221

металлообработка, Мариуполь, ДНР
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