Каменск-Уральский завод расширяет производственные возможности
С целью расширения производственной линейки на «Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов» в кратчайшие сроки освоена линия волочения и отжига для производства эксклюзивной востребованной продукции — проволоки тонких и сверхтонких размеров из хромистой бронзы и сплавов на основе меди и никеля.
Производительность линии составляет 120 тонн проволоки в год, которая используется в космической промышленности, термоизмерительном оборудовании, реостатах и специальных видах кабелей, имеющих повышенные требования к качеству.
«Внедрение новой линии даёт возможность выпускать проволоку тончайшего диаметра от 0,40 до 0,15 мм. Оборудование представляет собой волочильную машину с отжигом в защитной атмосфере, что позволяет проводить высокоскоростное многократное волочение и получать на выходе светлую проволоку без окисления поверхности. Ранее технологический процесс этого не предусматривал и поверхность проволоки получалась окисленной. На новой линии и волочение, и безокислительный отжиг происходят одновременно. Таким образом, существенно повышается производительность труда, сокращается трудоемкость, повышается качество продукции», — пояснил директор по производству АО «КУЗОЦМ» Иван Головко.
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