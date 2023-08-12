Московская компания «Техноред» удвоила выпуск роботизированных систем
За первую половину 2023 года компания «Техноред» — разработчик и изготовитель роботизированных промышленных систем — выпустила более 120 изделий. Это в два раза больше показателей за аналогичный период 2022-го.
За первое полугодие предприятие расширило товарную линейку до 15 моделей. Также было изготовлено 120 роботизированных систем. До конца года компания намерена изготовить более 400 изделий.
Среди новинок «Технореда» — робот для палетирования. Он оптимизирует и автоматизирует монотонную работу на предприятиях и складах. Также компания запатентовала две новых роботизированных системы сварки.
«В месяц компания производит около 20 систем, к концу года планируется вдвое увеличить число сотрудников, что позволит выпускать по 40 изделий в месяц», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что продукция «Технореда» используется в работе более чем 550 предприятий страны. В текущем году предприятие также сократило стоимость изделий для конченого потребителя. В 2020 году цена роботизированного сварочного комплекса в среднем составляла 30 млн рублей. Сейчас в 10 раз меньше.
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