Обход Твери: завершена надвижка первого моста через р. Тверцу

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Два моста через реку Тверцу возводятся на обходе Твери в составе трассы М-11 «Нева». К настоящему времени специалисты досрочно завершили работы по установке пролётного строения на одном из мостов через Тверцу в проектное положение, надвижка которого началась в апреле 2023 года. На втором мосту смонтированы балки пролетов.

Строители ускоренными темпами возводят мосты через реку Тверцу, работая в две смены. Первый мост через Тверцу — сооружение длиной 214 м будет стоять на четырех опорах. Второй — длинной 144 метра на шести опорах с балочными железобетонными пролетными строениями.

Запустить движение по мостам планируется в конце декабря 2023 года.

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Сейчас только на этих двух сооружениях задействовано 120 человек, 20 единиц техники. Мосты через Тверцу возводятся в рамках первого пускового комплекса обхода Твери протяжённостью 33,55 км. Всего на данном участке будет построено 17 искусственных сооружений.

На втором, завершающем пусковом комплексе протяжённостью 30,22 км предусмотрено возведение еще 11 искусственных сооружений. Самое сложное из них — мост через реку Волгу, на котором в настоящее время ведется надвижка пролётного строения. Всего на строительстве обхода работает 1350 человек и 400 единиц техники.

Ввод в эксплуатацию всего обхода Твери запланирован на конец 2024 года. Его строительство станет заключительным этапом всех работ на трассе М-11 «Нева». Новая скоростная четырехполосная автомагистраль сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом с шести до пяти часов.

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