Кингисеппский машиностроительный завод сдал 2 спасательных катера проекта РПК-640
Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) сдал 2 спасательных катера проекта РПК-640.
Разъездной патрульный катер предназначен для проведения инспекционных работ и патрулирования в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и в прибрежных районах морей.
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