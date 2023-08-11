Кингисеппский машиностроительный завод сдал 2 спасательных катера проекта РПК-640

Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) сдал 2 спасательных катера проекта РПК-640.

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Разъездной патрульный катер предназначен для проведения инспекционных работ и патрулирования в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и в прибрежных районах морей.