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Судостроение и судоходство

Кингисеппский машиностроительный завод сдал 2 спасательных катера проекта РПК-640

Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) сдал 2 спасательных катера проекта РПК-640.

 © paluba.media

Разъездной патрульный катер предназначен для проведения инспекционных работ и патрулирования в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и в прибрежных районах морей.
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment..._uspeshno_proshli_ispytaniya_2.html

Кингисеппский машиностроительный завод, Ленинградская область, спасательный катер, РПК-640
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