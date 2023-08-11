В Ютазинском районе Татарстана открыли мост через реку Дымка

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Состоялось торжественное открытие моста через реку Дымка у с.Абсалямово на автомобильной дороге «Уруссу — Октябрьский» — Абсалямово — Уба" в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан.

Мост связывает с автодорогой М-5 и с соседним регионом.

Реконструкция моста через р.Дымка была проведена в рамках Программы дорожных работ. Заказчиком является ГКУ «Главтатдортранс», генеральным подрядчиком — ООО «Мосты РТ», субподрядчиком — ООО «Виадук». Сумма финансирования составила более 300 млн рублей из бюджета Республики Татарстан.