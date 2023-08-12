Началось производство узлов и агрегатов двигателя РД-0169А для ракеты «Амур»

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Работы по новому кислородно-метановому двигателю РД-0169А для многоразовой ракеты-носителя «Амур» вышли на стадию изготовления первого экземпляра.

«В цехах осуществляется производство узлов и агрегатов, после чего последует сборка первого двигателя для проведения наземных автономных испытаний», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА, входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую НПО «Энергомаш»), которое создаёт двигатель, представит макет РД-0169А на форуме «Армия-2023».

Отмечается, что на первой ступени «Амура» предполагается использование пяти таких двигателей. РД-0169А выполнен по схеме с дожиганием окислительного генераторного газа, имеет тягу у Земли 100 тонн, кратность использования — до десяти раз.

КБХА выполнило эскизное проектирование и разработало конструкторскую документацию. Также специалисты предприятия провели модельные испытания по исследованию процессов зажигания и смесеобразования, изготовили и осуществили автономные доводочные испытания отдельных узлов и агрегатов опытного образца двигателя.

Ранее сообщалось, что впервые запустить метановую ракету-носитель «Амур-СПГ» с возвращаемой ступенью планируется в 2028-2030 годах.