Ростех поставил корпоративным и госзаказчикам около 3 тыс. смартфонов на ОС «Аврора»
Госкорпорация «Ростех» поставила корпоративным и госзаказчикам около 3 тыс. смартфонов на ОС «Аврора», сейчас идет обсуждения дальнейших поставок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростеха.
«Мы поставили корпоративным и государственным заказчикам около 3 тыс. смартфонов на ОС „Аврора“, обсуждаются дальнейшие поставки», — отметили в госкорпорации.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на собственные источники написала, что российские чиновники и законодатели начали получать для тестирования смартфоны под управлением операционной системы «Аврора». В частности, такие устройства получили в Совете Федерации.
Как рассказали ТАСС в РЖД, сейчас в холдинге ОС «Аврора» установлена на нескольких тысячах устройств сотрудников холдинга, ведется плановая адаптация устройств на «Авроре».
Помимо Ростеха поставки смартфонов на ОС «Аврора» также осуществляет «Аквариус».
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