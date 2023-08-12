Ростех поставил корпоративным и госзаказчикам около 3 тыс. смартфонов на ОС «Аврора»

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Госкорпорация «Ростех» поставила корпоративным и госзаказчикам около 3 тыс. смартфонов на ОС «Аврора», сейчас идет обсуждения дальнейших поставок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Мы поставили корпоративным и государственным заказчикам около 3 тыс. смартфонов на ОС „Аврора“, обсуждаются дальнейшие поставки», — отметили в госкорпорации.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на собственные источники написала, что российские чиновники и законодатели начали получать для тестирования смартфоны под управлением операционной системы «Аврора». В частности, такие устройства получили в Совете Федерации.

Как рассказали ТАСС в РЖД, сейчас в холдинге ОС «Аврора» установлена на нескольких тысячах устройств сотрудников холдинга, ведется плановая адаптация устройств на «Авроре».

Помимо Ростеха поставки смартфонов на ОС «Аврора» также осуществляет «Аквариус».