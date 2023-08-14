В Березняковском микрорайоне Тюмени открылся детский сад

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Долгожданный детский сад в тюменских Березняках открылся. Детский сад на 360 мест рассчитан на 16 групп, четыре из которых ясельные. Каждой группе отведена своя площадка на территории. Просторное здание, построенное по типовому проекту, отапливает собственная газовая котельная, в группах устроены тёплые полы. Мероприятие приурочено ко Дню Тюменской области, отмечающей сегодня 79-летие.

Также в микрорайоне ждут новую школу, о ней жители не один раз просили руководство региона. Проектная документация разработана, она получила положительное заключение государственной экспертизы. К строительству образовательного учреждения приступят в 2023 году. До конца 2025 года здание должно быть построено

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Ранее я рассказывал про новый сквер, построенный в микрорайоне.

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© t-l.ru