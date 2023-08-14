Ростех впервые представил перспективный авиадвигатель СМ-100

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех впервые представила на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» макет перспективного двигателя СМ-100 для модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М.

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Проект будет развитием базового двигателя АИ-222-25. Новая силовая установка будет обладать повышенными характеристиками при аналогичных габаритах и весе, в частности, максимальная тяга возрастет на 20%, а ресурс — в два раза.

Силовая установка разрабатывается производственным комплексом «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех).

Улучшение характеристик достигнуто за счет повышения степени сжатия, установки современного трехступенчатого компрессора низкого давления, внедрения модернизированных узлов камеры сгорания и турбины повышенной надежности. В настоящее время компрессор низкого давления и турбина проходят стендовые испытания, а камера сгорания — летные испытания.

Кроме того, в ближайшее время также будет испытан модернизированный компрессор высокого давления. Данный узел стал меньше и легче, дешевле в производстве. Также для модернизированного двигателя разработана усиленная коробка приводов, позволяющая установить привод-генератор, номинальная мощность которого в два раза выше, чем у базовой версии двигателя АИ-222-25.

«Разработка СМ-100 проводится в рамках работы по модернизации базового двигателя для учебно-боевого самолета Як-130. Полученный в ходе работ научно-технический задел используется для модернизации двигателей АИ-222-25. Наряду с этим двигатель имеет большой потенциал для применения в сфере военной авиации, а также может рассматриваться в качестве основы семейства силовых установок для легких региональных и административных самолетов. Мы готовы к сотрудничеству с авиационными КБ на всех стадиях разработки летательных аппаратов», — отметил руководитель производственного комплекса «Салют» АО «ОДК» Алексей Громов.

Все работы производятся в плановом порядке и находится в стадии экспериментального подтверждения характеристик модернизированных узлов авиационного двигателя.