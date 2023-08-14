ОДК представила первый в России центр для войскового ремонта двигателей учебно-боевой авиации

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представила первый в России сервисный центр, позволяющий осуществлять ремонт авиадвигателей учебно-боевой авиации на аэродроме заказчика.

Мобильная испытательная установка МИУ-222 в составе центра для войскового ремонта двигателей АИ-222-25 © www.uecrus.com

Созданный специалистами московского ПК «Салют» комплекс включает в себя поворотный стенд и опытную мобильную испытательную установку МИУ-222.

Также в состав комплекса входит специальное оборудование и инструмент для демонтажа модулей двигателя АИ-222-25, в том числе турбины высокого давления. На выставке представлен второй экземпляр комплекса общевойскового ремонта двигателей АИ-222-25. Первый сервисный комплекс успешно эксплуатируется в воинской части ВКС России.

«Сервисный центр по обслуживанию авиационных двигателей АИ-222-25 позволяет многократно ускорить работы по восстановлению в эксплуатации двигателей этого типа. Главное его преимущество — он располагается на территории заказчика, а все работы проводятся в рамках существующего контракта жизненного цикла. В этот контракт уже заложены расходы на замену модулей, что позволяет оперативно приступать к работам по восстановлению. Для нас это удобно, потому что все работы выполняются работниками сервисного центра предприятия на месте, без использования нашего производства», — отмечает руководитель ПК «Салют» АО «ОДК» Алексей Громов.

© www.uecrus.com

Специальный поворотный стенд позволяет вращать двигатель на 180 градусов и обеспечивает доступ к труднодоступным элементам, а также позволяет осуществлять операции по обслуживанию, например, сливать масла. Для ремонта двигателей АИ-222-25 он получил более компактные размеры и оснащен особыми раскладными трапами.

Кроме того, планируется включить в состав комплекса мобильную испытательную установку МИУ-225. Она предназначена для проверки работоспособности двигателя без постановки на самолет на авиаремонтных заводах.

Первые работы по замене модулей в условиях эксплуатации специалисты «Салюта» запустили в 2015 году. На сегодняшний день наработан большой опыт, благодаря замене модулей восстановлена работоспособность нескольких десятков двигателей АИ-222-25. Модульный принцип в конструкции данной силовой установки доведен до совершенства: из 12 модулей снять и заменить можно 11.