Прорывной проект продолжается: ОДК показал ПД-35 на испытательном стенде

Мы сейчас создаём то, что делает лишь 2 страны в мире, то до чего всем остальным как до Луны пешком. Это сложнейший, прорывной проект, выводящий Россию на новый уровень технологий. Вот именно такие девайсы показывают кто на самом деле обладает высокими технологиями. А наши СМИ, как всегда, молчат.

ОДК скромно называют его демонстратором технологий, но видно, что это полноценный двигатель, хотя пусть и собранный пока по обходным и не серийным технологиям. Я был там на ЗИС в Новых Лядах в 2018 году, и тогда о создании ПД-35 только мечтали. Вот тут обязательно почитайте , там очень много интересного. В том числе нам там рассказали и про то, как нас китайцы окучивали, просили перенести испытания двигателя к ним. Но мы вежливо отказались. И вот на видео результат — свой собственный комплекс для испытаний этого гиганта. И сам гигант.

Понятно, впереди еще много лет разработок и испытаний. Мы никуда не спешим, такие моторы нам вот прямо завтра не нужны. Но создание такого мотора, даже вот на этой стадии, это билет в высшую лигу мирового двигателестроения.