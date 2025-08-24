Подпишись
Авиация

Прорывной проект продолжается: ОДК показал ПД-35 на испытательном стенде

Мы сейчас создаём то, что делает лишь 2 страны в мире, то до чего всем остальным как до Луны пешком. Это сложнейший, прорывной проект, выводящий Россию на новый уровень технологий. Вот именно такие девайсы показывают кто на самом деле обладает высокими технологиями. А наши СМИ, как всегда, молчат.

ОДК скромно называют его демонстратором технологий, но видно, что это полноценный двигатель, хотя пусть и собранный пока по обходным и не серийным технологиям. Я был там на ЗИС в Новых Лядах в 2018 году, и тогда о создании ПД-35 только мечтали. Вот тут обязательно почитайте, там очень много интересного. В том числе нам там рассказали и про то, как нас китайцы окучивали, просили перенести испытания двигателя к ним. Но мы вежливо отказались. И вот на видео результат — свой собственный комплекс для испытаний этого гиганта. И сам гигант.

Понятно, впереди еще много лет разработок и испытаний. Мы никуда не спешим, такие моторы нам вот прямо завтра не нужны. Но создание такого мотора, даже вот на этой стадии, это билет в высшую лигу мирового двигателестроения.
Источник: t.me

Комментарии

  • Нет аватара senima56
    24.08.2521:30:51

    Радоваться будем все вместе, когда двигатель создадут, сертифицируют и запустят в серию! Тогда все мы будем громко-громко кричать: «Ура!"         

    #1305087
    • rvk rvk
      24.08.2521:38:42

      Нет. Радоваться мы будем и много раз до этого, потому что каждый этап это важное и радостное событие. Радоваться успехам своей страны, даже промежуточным, не стыдно. Даже то что мы взялись за такой проект, это уже повод для гордости.

      #1305088
  • Нет аватара exVHM.ru
    24.08.2522:45:01

    А наши СМИ, как всегда, молчат.

    По-моему весьма связанная новость

    #1305090