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Города и сёла России

Благоустройство сибирских городов

 © admirk.ru

В своём блоге я чаще рассказываю о благоустройстве северных городов, но сегодняшняя статья посвящена объектам благоустройства в Тюменской и Иркутской областях.

На «Иерусалимской горе» в Иркутске установили монументы представителям религиозных конфессий

 © admirk.ru

На территории Историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» установили два монумента религиозных конфессий. До конца года на центральной аллее установят монумент в память о мусульманах и шесть информационных стендов с историческими справками о религиозных конфессиях. Памятники православным и иудеям были установлены в 2020 году.

 © admirk.ru

Мемориальный комплекс — это музей под открытым небом, где можно прикоснуться к прошлому, узнать об истории Иркутска и судьбах легендарных людей. Это пример благодарного отношения к предкам, предмет гордости за свою малую родину. Такие уникальные места повышают туристическую привлекательность областного центра.

 © admirk.ru

С момента начала обновления мемориального комплекса здесь обустроили пешеходные дорожки, наружное освещение, систему видеонаблюдения, урны и лавочки. Была расширена входная площадь, установлены 12 гранитных индивидуальных информационных стендов и создана Аллея памяти об иркутянах разного вероисповедания. Также проведен ремонт ограждения по периметру парка, отсыпаны щебнем второстепенные дорожки, обустроены зоны отдыха. Ведется реконструкция захоронений. Мемориальный комплекс является центром «Иркутских кварталов».

 © admirk.ru

Территория Иерусалимской горы в 1772 году была отведена под Иерусалимское кладбище, где велось захоронение православных, католиков, лютеран, мусульман, евреев. В 1820-1835 годах здесь построили и освятили Иерусалимскую церковь. Центральный городской погост закрыт в конце 19-го века, но массовые захоронения продолжались до 1918 года, а отдельные — вплоть до 1929-го. Здесь захоронено более 100 тысяч иркутян, включая видных политических и общественных деятелей.

 © admirk.ru

В 1932 году Иркутским горсоветом принято решение создать на этой территории парк культуры и отдыха. В результате была разорена древнейшая часть кладбища, а в 1957 году уничтожены оставшиеся могильные холмы и памятники, на их месте открыли «Центральный парк культуры и отдыха им. 40-летия Великой Октябрьской Социалистической революции». В 2003 году предприятие прекратило свою деятельность. Функционирующий позже на этом месте частный развлекательный городок «Чиполлино» освободил территорию в 2017 году.

 © admirk.ru

 © admirk.ru

Сохранившиеся захоронения восстановлены.

 © admirk.ru

 © admirk.ru

Задача проекта — восстановить историю, сохранить память о земляках, которые в разные годы внесли достойный вклад не только в развитие Иркутска, но и всей страны, передать ее потомкам. Обустройство комплекса ведется поэтапно с 2018 года в рамках «Формирование комфортной городской среды». За это время здесь многое преобразилось. В планах следующего года — размещение 16 информационных стендов, в том числе посвященных Георгиевским кавалерам.

 © admirk.ru

Стелу «Синюшина Гора» установили в Иркутске

 © admirk.ru

В Иркутске завершены работы по установке стелы «Синюшина Гора». Сейчас ее подключили к освещению, планируется благоустройство и озеленение территории вокруг. Стела расположилась на пересечении бульвара Рябикова и объездной микрорайона Маршала Конева. Установка арт-объекта стала возможна благодаря программе «Народные инициативы» в 2022 году. За нее проголосовали 8,5 тыс. иркутян. Всего выиграл 21 проект по благоустройству территорий Иркутска в 2023 году, из них 11 в Свердловском районе.

В Тюмени открыли памятник Владимиру Высоцкому

 © admirk.ru

Бронзовая скульптура поэта — своеобразный подарок городу от молодого скульптора Петра Чегодаева. Создатель монумента рассказал, что перед началом работы пересмотрел все уже имеющиеся памятники знаменитому барду. Было решено создавать фигуру в классическом стиле. Сначала, правда, Высоцкий был в модной рубашке. Потом пришло понимание, что памятник, это отсыл к подвигам геологов и нефтяников, к песне «Тюменская нефть», и решил «одеть» его в свитер. Примечательно, что текст песни «Тюменская нефть», который выведен в тетради, что лежит на табуретке перед фигурой Высоцкого, стилизован под оригинальный почерк Владимира Семёновича.

В Тюмени благоустроена территория возле Тихого озера.

 © admirk.ru

Над озером Тихим, в прошлом оно называлось Цыганским, в заречной части Тюмени сделали красивые мосты и террасы. Протяженность пешеходных дорожек из лиственницы — около километра.

 © admirk.ru

Инициативу по благоустройству водоёма в рамках комплексного развития территории реализует компания «Брусника». Проект был согласован с горожанами, в его обсуждении принимали участие не только жители ближайших домов, но и тюменцы из других районов города. Большой объём работ был направлен на очистку водного объекта, сейчас все работы завершены.

 © admirk.ru

 © admirk.ru

 © admirk.ru

 © admirk.ru

Памятник Сергею Корепанову открыли в Тюмени

 © admirk.ru

Сергей Корепанов на протяжении почти четверти века работал на посту председателя Тюменской областной Думы. Он сумел создать эффективно работающий региональный законодательный орган, в который входили и входят депутаты от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, представители различных политических партий. Эффективная система взаимовыгодных отношений между Тюменской областью и северными автономными округами действует и по сей день.

Арт-объект «Счастливое детство» установили у детской поликлиники в Черемхово

 © admirk.ru

Новый арт-объект установили в преддверии Дня города Черемхово в сквере возле детской поликлиники по ул. Орджоникидзе. Для выразительности, фигуры детей выполнены натуральной величины. Характеры и движения персонажей олицетворяют понятие счастья и беззаботного детства. Лица детей безмятежны, как бывает только в это прекрасное время. Обновили и сам сквер — тропинки выложили плиткой, установили лавочки, освещение, детский игровой комплекс.

В Радужном (Югра) установлен символ города

 © admirk.ru

В сквере имени Виктора Ивановича Муравленко была установлена скульптура глухаря — символа муниципалитета.

В Русско-Амурском мемориальном комплексе в Иркутске проведено благоустройство

 © admirk.ru

В Иркутске завершен второй этап благоустройства территории Русско-Амурского мемориального комплекса. Высадили ели, сделали клумбу и освещение, отремонтировали входную группу, выложили плиткой пешеходные дорожки, установили скамьи и дополнительные камеры видеонаблюдения.

Также отреставрировали памятный знак в виде звезды, посвященный умершим от ран в госпиталях Иркутска в 1941-1945 годах солдатам. Знак был создан в 1977 году по проекту иркутского художника Виталия Смагина.

Памятник погибшим в борьбе с COVID-19 медикам открыли в Иркутске

 © admirk.ru

В Иркутске на улице Станиславского установили монумент в сквере героям-медикам, погибшим в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он изготовлен из монолитного бетона в виде ассиметричной арки. Автор архитектурной композиции Сергей Демков.

В Тюмени торжественно открылся сквер Равновесия.

 © admirk.ru

Новая благоустроенная территория площадью более девяти тысяч квадратных метров расположена в районе улицы Николая Федорова и домов № 5, 5/1 и 5/2 по улице Николая Зелинского.

 © admirk.ru

 © admirk.ru

Арт-объект в виде слова «Тюмень» установлен в новом сквере Равновесия. Заглавная буква «Т» напоминает легендарные весы.

 © admirk.ru

С 1959 по 2012 год в областном центре произвели более двух миллионов весов с маркой «Тюмень». Если внимательно смотреть известные советские фильмы, то на некоторых кадрах можно увидеть название областной столицы на весах. Впрочем, их и сейчас можно увидеть вживую на рынках по всей стране.

 © admirk.ru

 © admirk.ru

Здесь обустроена детская площадка, спортивная зона, скейт-парк, скамейки для отдыха, тропинки для прогулок, качели, просторная площадка для выгула собак. На открытии высадили три десятка лип и ель, которая в будущем станет главным праздничным символом Нового года. Кроме того, здесь уже растут сосны, яблони, вязы и клены.

 © admirk.ru

 © admirk.ru

 © admirk.ru

 © admirk.ru

Парк «Юбилейный» открыли в селе Успенка Тюменского района.

 © admirk.ru

Парк «Юбилейный» открыли в селе Успенка Тюменского района 15 августа. Это инициативный проект, в создании которого приняли участие жители села, местные органы власти, поддержку оказали правительство Тюменской области. Достойный подарок к юбилею Тюменского района и родного села получили жители Успенки — новый парк.

 © admirk.ru

Обновленный Школьный сквер открыли в Тюмени в День учителя, 5 октября. В глубине, между двумя зданиями гимназии № 16, гостям представили бронзовую скульптурную композицию из двух учеников и учителя, ведущего урок.

 © admirk.ru

Более 50 лет назад он был создан такими же педагогами, влюбленными не только в свою профессию, но и в город. Сегодня обновленный сквер Школьный открыт со словами благодарности людям, которые в послевоенные годы восстанавливали страну.

 © admirk.ru

Строители сохранили все хвойные деревья, за которые переживали не только местные жители, но и другие горожане. В сквере обновили тротуары, добавив к асфальту брусчатку, появился большой детский городок, необычные качели, скейт-парк, панна-футбол для игры с мячом один на один, небольшая сцена, большая площадка для выгула собак.

 © admirk.ru

 © admirk.ru

На открытии сквера высажена новая аллея. Она будет напоминать о первом директоре гимназии № 16 Василии Шайманове, который придумал разбить этот сквер. Сегодня же он обрел тот самый облик, который соответствует запросу и юных тюменцев, и всех жителей.

 © admirk.ru

В Тобольске благоустроен «Аптекарский сад».

 © admirk.ru

С инициативой восстановить исторически значимое место выступили сами жители: в последние годы парк зарос и нуждался в благоустройстве. Идею поддержали власти региона. Концепция обновленного сада была разработана при участии компании СИБУР. В Аптекарском саду построили современные детские игровые комплексы, установили спортивные тренажеры и проложили велодорожки, обустроили зону для выгула собак. Налажено видеонаблюдение, освещение.

 © admirk.ru

 © admirk.ru

Теперь это современная зона отдыха площадью 5,85 га с новыми локациями и арт-объектами, сообщает ООО «ЗапСибНефтехим». Особое внимание при реконструкции уделили зеленым насаждениям и ландшафту. Восстановили пруд, а вокруг него обустроили зону отдыха. Ещё в Аптекарском саду, как и 200 лет назад, высадили мяту, календулу, мелиссу, зверобой и другие лекарственные растения.

 © admirk.ru

Три фонтана заработали в пруду. Там же ученые Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН украсили искусственный водоем растениями. Здесь можно увидеть тростник южный, камыш озерный, клубнекамыш морской. Из декоративно-цветущих растений использованы ирисы, дербенник иволистный, кувшинки трех сортов с цветками разных цветов: белыми, розовыми и темно-розовыми.

 © admirk.ru

Аптекарский сад был первой культурной лесопосадкой в городе. Самое раннее упоминание о нем встречается в «Кратком историко-топографическом описании городов Тобольской губернии» 1801 года. В 1810 году купец Мальков купил сад у князя Мещерского, а через несколько лет передал в дар городу для размещения на территории военного лазарета. В свое время сад посещали все знаменитые гости Тобольска.

 © admirk.ru

 © admirk.ru

 © admirk.ru

В Бодайбо открыли памятник пожарным и спасателям, отдавшим свою жизнь ради спасения жизни других.

 © admirk.ru

Мемориал установлен на территории пожарно-спасательной части № 37 МЧС России по Иркутской области. Композиция представляет собой фигуру пожарного, склонившего голову. В правой руке он держит каску, а в левой — пожарный топор. На обломках кирпичной стены надпись: «МЧС России. В память о пожарных и спасателях». Автор памятника — скульптор Иван Зуев из поселка Тельма.

Первый бетонный скейт-парк открыли в Иркутске.

 © admirk.ru

Новый парк отвечает всем современным стандартам качества и спортивной архитектуры. Он состоит из асфальтового памп-трека, бетонного боула и скейт-плазы. Уникальный объект появился в Иркутске в первую очередь благодаря инициативе жителей: более 10 тыс. горожан поддержали идею создания скейт-парка.Скейт-парк на берегу реки Ушаковки — самый крупный объект для занятий экстремальными видами спорта в Иркутске. Его площадь 1,5 тыс. кв. м.

В статье использованы фото из открытых источников и личные фотографии.
Источник: https://admirk.ru/news/na_-ierusali...stavitelyam_religioznykh_konfessiy/

Тюмень, Иркутск, благоустройство
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