Благоустройство сибирских городов

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В своём блоге я чаще рассказываю о благоустройстве северных городов, но сегодняшняя статья посвящена объектам благоустройства в Тюменской и Иркутской областях.

На «Иерусалимской горе» в Иркутске установили монументы представителям религиозных конфессий

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На территории Историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» установили два монумента религиозных конфессий. До конца года на центральной аллее установят монумент в память о мусульманах и шесть информационных стендов с историческими справками о религиозных конфессиях. Памятники православным и иудеям были установлены в 2020 году.

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Мемориальный комплекс — это музей под открытым небом, где можно прикоснуться к прошлому, узнать об истории Иркутска и судьбах легендарных людей. Это пример благодарного отношения к предкам, предмет гордости за свою малую родину. Такие уникальные места повышают туристическую привлекательность областного центра.

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С момента начала обновления мемориального комплекса здесь обустроили пешеходные дорожки, наружное освещение, систему видеонаблюдения, урны и лавочки. Была расширена входная площадь, установлены 12 гранитных индивидуальных информационных стендов и создана Аллея памяти об иркутянах разного вероисповедания. Также проведен ремонт ограждения по периметру парка, отсыпаны щебнем второстепенные дорожки, обустроены зоны отдыха. Ведется реконструкция захоронений. Мемориальный комплекс является центром «Иркутских кварталов ».

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Территория Иерусалимской горы в 1772 году была отведена под Иерусалимское кладбище, где велось захоронение православных, католиков, лютеран, мусульман, евреев. В 1820-1835 годах здесь построили и освятили Иерусалимскую церковь. Центральный городской погост закрыт в конце 19-го века, но массовые захоронения продолжались до 1918 года, а отдельные — вплоть до 1929-го. Здесь захоронено более 100 тысяч иркутян, включая видных политических и общественных деятелей.

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В 1932 году Иркутским горсоветом принято решение создать на этой территории парк культуры и отдыха. В результате была разорена древнейшая часть кладбища, а в 1957 году уничтожены оставшиеся могильные холмы и памятники, на их месте открыли «Центральный парк культуры и отдыха им. 40-летия Великой Октябрьской Социалистической революции». В 2003 году предприятие прекратило свою деятельность. Функционирующий позже на этом месте частный развлекательный городок «Чиполлино» освободил территорию в 2017 году.

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Сохранившиеся захоронения восстановлены.

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Задача проекта — восстановить историю, сохранить память о земляках, которые в разные годы внесли достойный вклад не только в развитие Иркутска, но и всей страны, передать ее потомкам. Обустройство комплекса ведется поэтапно с 2018 года в рамках «Формирование комфортной городской среды». За это время здесь многое преобразилось. В планах следующего года — размещение 16 информационных стендов, в том числе посвященных Георгиевским кавалерам.

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Стелу «Синюшина Гора» установили в Иркутске

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В Иркутске завершены работы по установке стелы «Синюшина Гора». Сейчас ее подключили к освещению, планируется благоустройство и озеленение территории вокруг. Стела расположилась на пересечении бульвара Рябикова и объездной микрорайона Маршала Конева. Установка арт-объекта стала возможна благодаря программе «Народные инициативы» в 2022 году. За нее проголосовали 8,5 тыс. иркутян. Всего выиграл 21 проект по благоустройству территорий Иркутска в 2023 году, из них 11 в Свердловском районе.

В Тюмени открыли памятник Владимиру Высоцкому

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Бронзовая скульптура поэта — своеобразный подарок городу от молодого скульптора Петра Чегодаева. Создатель монумента рассказал, что перед началом работы пересмотрел все уже имеющиеся памятники знаменитому барду. Было решено создавать фигуру в классическом стиле. Сначала, правда, Высоцкий был в модной рубашке. Потом пришло понимание, что памятник, это отсыл к подвигам геологов и нефтяников, к песне «Тюменская нефть », и решил «одеть» его в свитер. Примечательно, что текст песни «Тюменская нефть», который выведен в тетради, что лежит на табуретке перед фигурой Высоцкого, стилизован под оригинальный почерк Владимира Семёновича.

В Тюмени благоустроена территория возле Тихого озера.

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Над озером Тихим, в прошлом оно называлось Цыганским, в заречной части Тюмени сделали красивые мосты и террасы. Протяженность пешеходных дорожек из лиственницы — около километра.

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Инициативу по благоустройству водоёма в рамках комплексного развития территории реализует компания «Брусника». Проект был согласован с горожанами, в его обсуждении принимали участие не только жители ближайших домов, но и тюменцы из других районов города. Большой объём работ был направлен на очистку водного объекта, сейчас все работы завершены.

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Памятник Сергею Корепанову открыли в Тюмени

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Сергей Корепанов на протяжении почти четверти века работал на посту председателя Тюменской областной Думы. Он сумел создать эффективно работающий региональный законодательный орган, в который входили и входят депутаты от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, представители различных политических партий. Эффективная система взаимовыгодных отношений между Тюменской областью и северными автономными округами действует и по сей день.

Арт-объект «Счастливое детство» установили у детской поликлиники в Черемхово

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Новый арт-объект установили в преддверии Дня города Черемхово в сквере возле детской поликлиники по ул. Орджоникидзе. Для выразительности, фигуры детей выполнены натуральной величины. Характеры и движения персонажей олицетворяют понятие счастья и беззаботного детства. Лица детей безмятежны, как бывает только в это прекрасное время. Обновили и сам сквер — тропинки выложили плиткой, установили лавочки, освещение, детский игровой комплекс.

В Радужном (Югра) установлен символ города

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В сквере имени Виктора Ивановича Муравленко была установлена скульптура глухаря — символа муниципалитета.

В Русско-Амурском мемориальном комплексе в Иркутске проведено благоустройство

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В Иркутске завершен второй этап благоустройства территории Русско-Амурского мемориального комплекса. Высадили ели, сделали клумбу и освещение, отремонтировали входную группу, выложили плиткой пешеходные дорожки, установили скамьи и дополнительные камеры видеонаблюдения.

Также отреставрировали памятный знак в виде звезды, посвященный умершим от ран в госпиталях Иркутска в 1941-1945 годах солдатам. Знак был создан в 1977 году по проекту иркутского художника Виталия Смагина.

Памятник погибшим в борьбе с COVID-19 медикам открыли в Иркутске

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В Иркутске на улице Станиславского установили монумент в сквере героям-медикам, погибшим в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он изготовлен из монолитного бетона в виде ассиметричной арки. Автор архитектурной композиции Сергей Демков.

В Тюмени торжественно открылся сквер Равновесия.

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Новая благоустроенная территория площадью более девяти тысяч квадратных метров расположена в районе улицы Николая Федорова и домов № 5, 5/1 и 5/2 по улице Николая Зелинского.

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Арт-объект в виде слова «Тюмень» установлен в новом сквере Равновесия. Заглавная буква «Т» напоминает легендарные весы.

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С 1959 по 2012 год в областном центре произвели более двух миллионов весов с маркой «Тюмень». Если внимательно смотреть известные советские фильмы, то на некоторых кадрах можно увидеть название областной столицы на весах. Впрочем, их и сейчас можно увидеть вживую на рынках по всей стране.

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Здесь обустроена детская площадка, спортивная зона, скейт-парк, скамейки для отдыха, тропинки для прогулок, качели, просторная площадка для выгула собак. На открытии высадили три десятка лип и ель, которая в будущем станет главным праздничным символом Нового года. Кроме того, здесь уже растут сосны, яблони, вязы и клены.

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Парк «Юбилейный» открыли в селе Успенка Тюменского района.

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Парк «Юбилейный» открыли в селе Успенка Тюменского района 15 августа. Это инициативный проект, в создании которого приняли участие жители села, местные органы власти, поддержку оказали правительство Тюменской области. Достойный подарок к юбилею Тюменского района и родного села получили жители Успенки — новый парк.

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Обновленный Школьный сквер открыли в Тюмени в День учителя, 5 октября. В глубине, между двумя зданиями гимназии № 16, гостям представили бронзовую скульптурную композицию из двух учеников и учителя, ведущего урок.

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Более 50 лет назад он был создан такими же педагогами, влюбленными не только в свою профессию, но и в город. Сегодня обновленный сквер Школьный открыт со словами благодарности людям, которые в послевоенные годы восстанавливали страну.

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Строители сохранили все хвойные деревья, за которые переживали не только местные жители, но и другие горожане. В сквере обновили тротуары, добавив к асфальту брусчатку, появился большой детский городок, необычные качели, скейт-парк, панна-футбол для игры с мячом один на один, небольшая сцена, большая площадка для выгула собак.

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На открытии сквера высажена новая аллея. Она будет напоминать о первом директоре гимназии № 16 Василии Шайманове, который придумал разбить этот сквер. Сегодня же он обрел тот самый облик, который соответствует запросу и юных тюменцев, и всех жителей.

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В Тобольске благоустроен «Аптекарский сад».

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С инициативой восстановить исторически значимое место выступили сами жители: в последние годы парк зарос и нуждался в благоустройстве. Идею поддержали власти региона. Концепция обновленного сада была разработана при участии компании СИБУР. В Аптекарском саду построили современные детские игровые комплексы, установили спортивные тренажеры и проложили велодорожки, обустроили зону для выгула собак. Налажено видеонаблюдение, освещение.

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Теперь это современная зона отдыха площадью 5,85 га с новыми локациями и арт-объектами, сообщает ООО «ЗапСибНефтехим». Особое внимание при реконструкции уделили зеленым насаждениям и ландшафту. Восстановили пруд, а вокруг него обустроили зону отдыха. Ещё в Аптекарском саду, как и 200 лет назад, высадили мяту, календулу, мелиссу, зверобой и другие лекарственные растения.

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Три фонтана заработали в пруду. Там же ученые Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН украсили искусственный водоем растениями. Здесь можно увидеть тростник южный, камыш озерный, клубнекамыш морской. Из декоративно-цветущих растений использованы ирисы, дербенник иволистный, кувшинки трех сортов с цветками разных цветов: белыми, розовыми и темно-розовыми.

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Аптекарский сад был первой культурной лесопосадкой в городе. Самое раннее упоминание о нем встречается в «Кратком историко-топографическом описании городов Тобольской губернии» 1801 года. В 1810 году купец Мальков купил сад у князя Мещерского, а через несколько лет передал в дар городу для размещения на территории военного лазарета. В свое время сад посещали все знаменитые гости Тобольска.

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В Бодайбо открыли памятник пожарным и спасателям, отдавшим свою жизнь ради спасения жизни других.

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Мемориал установлен на территории пожарно-спасательной части № 37 МЧС России по Иркутской области. Композиция представляет собой фигуру пожарного, склонившего голову. В правой руке он держит каску, а в левой — пожарный топор. На обломках кирпичной стены надпись: «МЧС России. В память о пожарных и спасателях». Автор памятника — скульптор Иван Зуев из поселка Тельма.

Первый бетонный скейт-парк открыли в Иркутске.

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Новый парк отвечает всем современным стандартам качества и спортивной архитектуры. Он состоит из асфальтового памп-трека, бетонного боула и скейт-плазы. Уникальный объект появился в Иркутске в первую очередь благодаря инициативе жителей: более 10 тыс. горожан поддержали идею создания скейт-парка.Скейт-парк на берегу реки Ушаковки — самый крупный объект для занятий экстремальными видами спорта в Иркутске. Его площадь 1,5 тыс. кв. м.

В статье использованы фото из открытых источников и личные фотографии.