Тюменское импортозамещение (часть 7)

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Сельское хозяйство, строительная отрасль и нефтегазовая промышленность, с сопутсвующими ей геологией и нефтесервисом, остаюся драйверами развития экономики Большой Тюменской области.Тематический выпуск Тюменского импортозамещения посвящён профильным выставкам-форумам, проведённым в регионе в марте.

Второго апреля Тюменская область отметила День геолога и 75-летие тюменской геологии. Именно специалисты этой отрасли кардинально изменили судьбу Тюменской области, определили вектор её развития. В далёком 1948 году была создана Тюменская нефтеразведочная экспедиция. Это событие стало отправной точкой формирования основы энергетической безопасности современной России, послужило началом будущих свершений.

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Нефть в Западной Сибири, как любят говорить первопроходцы, будто нарочно пряталась в непроходимых, глухих местах, к которым подобраться непросто. На лодках по таёжным рекам, на вездеходах, вертолётах, в 50-градусный мороз, чаще пешком по болотам, торфяникам, метр за метром геологи шли к своей цели.

Геология — фундамент, на котором вырос и окреп масштабный топливно-энергетический комплекс Западной Сибири. Вклад геологов, строителей, первопроходцев — уникальный успех и героическая эпоха великих открытий. Они шли вперёд, совершали трудовые подвиги, ставили рекорды, решали грандиозные задачи, несмотря на суровый климат и неустроенный быт.

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Количество открытых в Тюменской области месторождений сейчас перевалило за девять сотен, среди них такие гиганты, как Самотлорское, Федоровское, Уренгойское, Надымское, Ямбургское и многие другие.

Трудовой подвиг жителей региона иллюстрирует снимок ночного Ноябрьска, опубликованный главой города в честь Дня геолога.

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Невозможно представить, что всего 50 лет назад пейзаж здесь был совсем другой — тайга и болота, и ведь это малая часть города, где сегодня живёт более 100 тысяч человек. Первыми для страны открыли эту часть Ямала геологи и для ямальцев это по-прежнему один из главных праздников. Именно разведчики недр обеспечили региону старт мощнейшего развития и процветания.

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Так, общий объём средств по инвестиционным программам, реализуемым несколькими крупнейшими добывающими компаниями на территории Ямала, достиг исторического рекорда для округа. Речь в первую очередь идет о таких проектах как освоение Харасавэйского месторождения, создание «Арктик СПГ-2» и обустройство новых месторождений Надым-Пур-Тазовского района.

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Даже спустя десятки лет, когда главные геологические открытия остались позади, исследование недр остаётся очень актуальным. Сегодня акцент сделан на формирование в регионе крупных научно-исследовательских центров, например, о строительстве научно-технического центра Новатэка я рассказывал в пятой части Тюменского импортозамещения.

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В сентябре 2018 года в рамках Тюменского нефтегазового форума Правительством региона и компанией «Газпром нефть» было подписано соглашение о создании центра, который дополнит уже существующий научный кластер компании. Строительство исследовательского центра «Геосфера» начато в 2021 году.

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В трёхэтажном здании площадью 17,5 тыс. кв. метров разместятся лаборатории для исследования горных пород и флюидов, складские помещения, офисное пространство для сотрудников центра, а также открытая многофункциональная зона для проведения выставок и лекций. Фасад здания будет имитировать разлом горных пород, и его прилегающая территория органично встроится в городскую среду. Здесь организуют общественное пространство, ориентированное на потребности жителей близлежащих районов.

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Эксплуатировать объект будет «Газпромнефть-Развитие». «Геосфера» будет заниматься интеграцией данных о геологических объектах компании, разработкой новых методик и технологий измерения параметров пласта. В частности, в лабораторной части будут проводиться микроструктурные исследования образцов породы, а также физико-химическая подготовка находящихся в них жидких и газообразных компонентов. Сдача объекта запланирована на 2023 год.

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Ямальский нефтегазовый форум «Возможности в условиях новой реальности» начал работу в Новом Уренгое 15 марта. В течение двух дней представители предприятий ТЭК, органов власти, научного и экспертного сообщества обсудили актуальные вопросы отрасли. В рамках Форума в 17-й раз работала межрегиональная специализированная выставка «ГАЗ. НЕФТЬ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ». Продукцию и новые разработки на ней представили более 100 предприятий из разных регионов страны.

Нынешний форум в деловом центре «Ямал» был посвящён возможностям нефтегазового сектора в условиях новой реальности. Ключевая тема была продиктована внешними вызовами, с которым столкнулась отрасль за последний год.

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На выставке представили свою продукцию и услуги компании топливно-энергетического комплекса, производители и поставщики оборудования из 27 городов России от Санкт-Петербурга до Владивостока: ООО «ЯмалСпецЦентр», ООО «Газпром Добыча Ямбург», ООО «Газпром Добыча Уренгой», ОАО «Севернефтегазпром», ООО «Завод «Горэлтех», ООО Завод «Газпроммаш», ОАО «ГМС Нефтемаш», ООО НПО «Фундаментстройаркос», ООО «Речной порт Нефтеюганск» и др.

«ЯмалСпецЦентр» — единственное, представленное на выставке, предприятие, производственные мощности которого, находятся в ЯНАО (Ноябрьск). В этом году предприятие презентовало не только основные направления деятельности, но и новую продукцию. В центре внимания оборудование устья скважины и модернизированное нефтепромысловое оборудование.

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Нефтегазовая промышленность на территории Тюменской области стимулирует не только развитие машиностроения и геологии, но определила создание особой отрасли экономики — нефтесервиса. Нефтесервисная индустрия является одним из направлений диверсификации экономики северных городов.

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Приток инвестиций в производственную сферу нефтесервиса должны стимулировать ОЭЗ «Арктическая зона России», действующая на всей территории Ямала, и усилия местных администраций.

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Наибольшие усилия в этой сфере прилагает руководство Ноябрьска, представившее на Ямальском нефтегазовом форуме собственный стенд.

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Стимулирует экономическую активность и специализированный центр по привлечению инвестиций «Мой бизнес» недавно созданный в Надыме.Сегодня на сопровождении центра в Надыме 59 инвестиционных проектов, которые создадут порядка 884 новых рабочих мест. Большинство направлений деятельности инвесторов способствуют развитию производства, сферы услуг и повышению качества жизни ямальцев.

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Аналогичные центры действуют на базе МФЦ в Салехарде и Ноябрьске.

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ООО «Газпром добыча Ямбург» — традиционный участник форума. Компания представила одну их самых заметных экспозиций. Тема — современные технологии добычи и подготовки углеводородного сырья.

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Основное внимание в экспозиции привлекает макет первой российской ледостойкой платформы «Каменномысская».

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Строительство платформы началось в июне 2020 года. Огромная ледостойкая газодобывающая платформа превратила Россию в одну большую верфь, в нескольких городах одновременно делают части огромной платформы. Предполагается, что платформа будет доставлена на месторождение в летнюю навигацию 2024 года. Начало добычи газа планируется в 2025 году.

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Длина ледостойкой платформы (ЛСП) — более 135 м, ширина — 69 м, высота от основания до вертолетной площадки — 41 м, общий вес — более 40 тыс. тонн. На ней, в частности, будут размещены основной и вспомогательный буровые модули, эксплуатационный и энергетический комплексы, жилой модуль на 120 мест.

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С платформы построят 33 основных наклонно-направленных эксплуатационных скважины. Еще 22 скважины для поддержания добычи в перспективе будут размещены на сателлитных ледостойких блок-кондукторах.

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Бурение скважин будет осуществляться буровым комплексом БК 6000/400 ЛСП спроектированым и изготовленным специалистами компании «Уралмаш НГО Холдинг» на «Заводе БКУ» в Тюмени.

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Буровой комплекс является уникальной разработкой компании «Уралмаш НГО Холдинг», не имеющей отечественных аналогов на рынке бурового оборудования. Отличительной особенностью бурового комплекса является его повышенная монтажеспособность и возможность доставки автомобильным, морским и ж/д транспортом до верфи. Доля импортного оборудования в составе бурового комплекса составляет менее 6%. Общий вес изготавливаемого ООО «Уралмаш НГО Холдинг» оборудования составляет более 2500 тонн.

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После проведения всех приёмочных испытаний буровой комплекс будет разобран на транспортировочные единицы и доставлен железнодорожным и автомобильным транспортом в Мурманскую область на верфь-интегратор. Модули платформы ЛСП «Каменномысская» соберут в единое целое и доставят на точку установки в акваторию Обской губы Северным морским путём.

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НПО «Фундаментстройаркос» бессменный участник Ямальского нефтегазового форума на протяжении многих лет. Компания представила свои новые технические решения, а также стала победителем в номинации «Развитие инновационных научных разработок и технологий».

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Начало научно — исследовательской деятельности будущих основателей НПО «Фундаментстройаркос» было положено в 1979 г. в стенах экспериментальной лаборатории охлаждения грунтов института «Гипротюменнефтегаз». Здесь же были запатентованы первые научно-технические разработки, которые получили международное признание.

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На основе полученного опыта в 1991 г. основана Научно — внедренческая фирма «Аркос» (сокр. от «арктические основания»), впоследствии переименованная в Научно — производственное объединение «Фундаментстройаркос». НПО «Фундаментстройаркос» сегодня — это крупнейшее российское предприятие, с полным комплексом работ по температурной стабилизации вечномерзлых грунтов: от создания проекта и производства термостабилизирующих устройств до их конечного монтажа и последующего мониторинга.

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Завод ФСА в Тюмени обладает внушительной производственной базой и укомплектован современным оборудованием, позволяющими производить продукцию любой сложности.

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Существенную помощь в разработке инновационных изделий и технологий оказывает единственный в России научно-исследовательский и демонстрационный мерзлотный полигон НПО «Фундаментстройаркос», расположенный в Тюмени. На нём имеются экспериментальные установки и системы ТСГ, выполненные в натуральную величину и служащие для изучения, моделирования, и исследования теплофизических и тепло-гидравлических процессов, протекающих в различных узлах, конструкциях и системах. Всего на полигоне построено более двадцати опытно-промышленных экспериментальных установок и систем, многие из которых являются уникальными и единственными в мире. Со всех измерительных приборов, размещенных на них, налажен автоматизированый сбор данных, обрабатываемых и анализируемых в лабораторном корпусе.

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Системы температурной стабилизации НПО «Фундаментстройаркос» положительно зарекомендовали себя при строительстве более 1500 объектов, среди которых: промышленные и гражданские здания, резервуарные парки, нефте и газопроводы, кусты скважин, плотины, электростанции, железные дороги. Применены на 29 месторождениях Крайнего Севера. В настоящее время термостабилизирующие системы «Фундаментстройаркос» поддерживают в мерзлом состоянии более 30 млн кубометров грунта, охватывая пространство от Нарьян — Мара до Чукотки.

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21-23 марта 2023 г. в Тюмени состоялся IV Градостроительный форум-выставка Тюменской области. Программа была ориентирована на самые актуальные темы современного строительства для профессионалов и граждан, заинтересованных в вопросах развития городов и посёлков Тюменской области, она объединила темы комплексной застройки территорий, сохранения объектов культурного наследия, строительства комфортного жилья, выработки новых трендов в строительной сфере.

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Строителсьво в регионе из года в год только набирает обороты. В 2022 году на юге Тюменской области было введено рекордные 2 млн 274,203 тыс. кв. метров жилья, однако в первом квартале 2023 года уже введено 503 тыс. кв. метров жилья что на 8% превышает показатели прошлого года. По этому показателю Тюменская область занимает третье место в России.

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Помимо девелоперов и производителей строительных материалов на выставке присутствовали тюменские предприятия, изготавливающие востребованную продукцию.

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Тюменская вентиляционная компания работает с 2003 года и осуществляет полный спектр проектирования и производства вентиляционного оборудования. За годы работы компания изготовила вентиляционное оборудование для сотни жилых домов, десятков соцобъектов, клиентами предприятия являются многие предпрятия региона.

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Компания «МЖК-строй» представляет на рынке Тюмени широкий спектр продукции для гидрохимической промывки теплосилового оборудования, ингибиции коррозии, а также установки для удаления накипи из теплообменников, систем отопления и котлов собственного производства.

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В 2010 году была основана группа компаний СПТ и уже сегодня предприятие занимает главенствующую позицию в производстве противопожарных изделий из тонколистового металла.

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XI Агропромышленная выставка «Тюмень Агро-2023. Техника. Технологии. Инновации. Наука», прошла в агрокластере «Пышминская долина» в п. Винзили Тюменского района.

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На поддержку технического перевооружения предприятий агропромышленного комплекса в Тюменской области ежегодно выделяется из регионального бюджета около 200 млн рублей. Совокупность субсидиарной поддержки и других мер стимулирования ведёт к поступательному развитию сельскохозяйственного сектора экономики, а также влияет на обеспечение продовольственной безопасности Тюменской области, Югры и Ямала. Только с начала 2023 года аграрии Тюменской области приобрели более 100 единиц современной техники на 640 млн рублей.

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Чаще всего сельхозтоваропроизводители покупают технику российского и белорусского производства. При этом приобретается не только универсальная техника и тракторы, но и культиваторы, косилки-измельчители, пресс-подборщики, дождевальные машины, разбрасыватели удобрений и многое другое. При уборке урожая помимо зерноуборочных комбайнов, в Тюменской области применяют кормоуборочные, кукурузоуборочные, картофелеуборочные комбайны и даже свеклоуборочные машины. Ознакомиться со всей линейкой отечественной техники можно было на выставке, но основное внимание привлекали масштабные инвестиционные проекты АПК, реализуемые на юге региона.

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В Тюменской области под Ишимом идёт строительство завода по глубокой переработке гороха мощностью 70 тысяч тонн в год и такой завод будет первым в России. Инвесторы намерены вложить в реализацию проекта более 6,7 млрд рублей.

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Более 11 тыс. тонн горохового изолята в год планирует экспортировать строящийся в Ишиме завод по глубокой переработке гороха. В России его потребление не превышает 1,5 тыс. тонн в год, поэтому значительную часть продукции «Протеинсиб» готов отправлять в другие страны. В мире перерабатывается 1 млн 200 тыс. тонн гороха в год. На новом заводе в Ишиме этот показатель составит 70 тыс. тонн, то есть 5-6% от всего объема. Основные продукты производства: изолят горохового белка с чистотой 85%, крахмал и клетчатка.

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Изолят — высоко концентрированный белок, который имеет ряд незаменимых аминокислот. Он не вызывает аллергии. Потребители продукта — компании, занятые производством детского, спортивного питания. Он подходит для безглютеновой диеты. Крахмал и клетчатка — сопутствующие продукты. Объем выпуска крахмала — 29 тыс. тонн в год, клетчатки — более 6 тыс. тонн.

Проект строительства завода по глубокой переработке гороха разбит на два этапа. Первый уже реализуется — идет монтаж «банок» для хранения сырья, склад готовой продукции будет сдан через три месяца. На втором этапе, к 2026-2027 году, построят завод и закупят оборудование. 190 человек получат высокооплачиваемую работу. Строительство завода идёт бысто и возможно завершится раньше срока, за ближайшие два-три года. Основным инвестором выступает группа компаний Агрохолдинг «Юбилейный». После окончания строительства и запуска завода по глубокой переработке пшеницы «АминоСиб» компания является не только сельхозпроизводителем, но и активным инвестором.

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ООО «ТК ТюменьАгро» к концу года построит 4 очередь тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте, вблизи действующих комбинатов в деревне Нариманова Тюменского района. Предприятие инвестирует в проект 6,8 млрд рублей.

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Крупнейший племенной репродуктор индейки в России уже построен, теперь впереди строительство племенной овцеводческой фермы на 4 тысячи овцематок, которая будет включать площадки на 10,8 тысячи скотомест, лабораторию по отбору и хранению семени мощностью более 200 тысяч доз и 2 тысяч эмбрионов в год, собственное летнее пастбище и земельный банк под кормопроизводство. Реализация проекта позволит повысить племенной эффект и улучшить российский генофонд овец посредством трансфера новейших технологий селекции и генетики.

Объём государственной поддержки экономики в регионах колоссальный, поэтому неслучайно, что Тюменская область наряду с ЯНАО, ХМАО-Югрой, Татарстаном, Якутией вошла в рейтинг регионов с сильным экономическим здоровьем. Его подготовило агентство «Эксперт РА» по итогам 2022 года. Регионы-лидеры характеризуются низким уровнем безработицы, хорошими условиями для бизнеса, значительной сырьевой базой, а также высокими доходами бюджета и его низкой долговой нагрузкой, высокими доходами населения.

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Только за первый квартал 2023 года на юге Тюменской области запустили 60 инвестиционных проектов. Они создадут 250 рабочих мест и привлекут в экономику региона более 600 миллионов рублей, к концу года завершатся порядка 250 инвестпроектов.

В этом свете вполне логично, что тюменский регион по возможностям для инвестиций теперь способен обойти соседний крупнейший и самый активный центр после Подмосковья и Санкт-Петербурга — Екатеринбург. В регионе имеется 3 млн кв. метров промышленной инфраструктуры, а потенциал индустриальной недвижимости Тюменской области оценивается ещё в 200-250 тыс. кв. метров.

Тюменские регионы готовы сотрудничать со всеми, кто планирует вкладываться в экономику. Здесь есть не только очевидная выгода в прибыли от инвестиций, но и хорошая социальная отдача. Промышленная инфраструктура развивает экономику регионов и страны…

В статье использованы личные фотографии, фото из открытых источников и справочная литература.

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