«Росэлектроника»: защищенные мессенджеры для гаджетов на Android и «Авроре»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех на форуме «Армия-2023» впервые продемонстрировал работу защищенных мессенджеров «Импульс» и «Колибри» для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и «Аврора».

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Приложения позволяют пользователям безопасно обмениваться информацией и минимизируют возможность утечки личных и служебных данных.

Мессенджеры обеспечивают защищенный обмен речевой, текстовой, файловой и голосовой информацией, а также ведение групповых чатов. «Колибри» функционирует на ОС «Аврора 4.0», а «Импульс» — на ОС Android. Приложения разработаны специалистами Пензенского научно-исследовательского электротехнического института (ПНИИЭИ, входит в «Росэлектронику»).

Каждый из мессенджеров входит в состав комплексного решения, которое дополнительно включает в себя серверное программное обеспечение, а также изделия для организации защищенных VPN-каналов связи с использованием отечественных криптоалгоритмов.

«Сегодня наблюдается значительный рост российского рынка ПО для бизнес-коммуникаций. Наш комплексный продукт построен на отечественных доверенных решениях и обеспечивает защищенное информационное взаимодействие между сотрудниками и безопасный доступ к информационным ресурсам организации. Несмотря на то, что „Колибри“ и „Импульс“ устанавливаются на устройства с разными операционными системами, они способны взаимодействовать между собой. Абоненты с „Колибри“ и абоненты с „Импульсом“ могут без проблем обмениваться сообщениями и звонить друг другу», — рассказал генеральный директор ПНИЭИ Вячеслав Фунтиков.

Работа «Колибри» и «Импульса» при взаимодействии мобильных абонентов возможна в двух режимах: через аппаратное средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Портал-10» и напрямую без его использования.

«Колибри» и «Импульс» также позволяют организовать защищенный удаленный доступ корпоративных абонентов к прикладным WEB-сервисам — электронной почте, облачному хранению файлов, видеоконференциям, — развернутым на серверной платформе.