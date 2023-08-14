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Информационные технологии

«Росэлектроника»: защищенные мессенджеры для гаджетов на Android и «Авроре»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех на форуме «Армия-2023» впервые продемонстрировал работу защищенных мессенджеров «Импульс» и «Колибри» для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и «Аврора».

 © ruselectronics.ru

Приложения позволяют пользователям безопасно обмениваться информацией и минимизируют возможность утечки личных и служебных данных.

Мессенджеры обеспечивают защищенный обмен речевой, текстовой, файловой и голосовой информацией, а также ведение групповых чатов. «Колибри» функционирует на ОС «Аврора 4.0», а «Импульс» — на ОС Android. Приложения разработаны специалистами Пензенского научно-исследовательского электротехнического института (ПНИИЭИ, входит в «Росэлектронику»).

Каждый из мессенджеров входит в состав комплексного решения, которое дополнительно включает в себя серверное программное обеспечение, а также изделия для организации защищенных VPN-каналов связи с использованием отечественных криптоалгоритмов.

«Сегодня наблюдается значительный рост российского рынка ПО для бизнес-коммуникаций. Наш комплексный продукт построен на отечественных доверенных решениях и обеспечивает защищенное информационное взаимодействие между сотрудниками и безопасный доступ к информационным ресурсам организации. Несмотря на то, что „Колибри“ и „Импульс“ устанавливаются на устройства с разными операционными системами, они способны взаимодействовать между собой. Абоненты с „Колибри“ и абоненты с „Импульсом“ могут без проблем обмениваться сообщениями и звонить друг другу», — рассказал генеральный директор ПНИЭИ Вячеслав Фунтиков.

Работа «Колибри» и «Импульса» при взаимодействии мобильных абонентов возможна в двух режимах: через аппаратное средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Портал-10» и напрямую без его использования.

«Колибри» и «Импульс» также позволяют организовать защищенный удаленный доступ корпоративных абонентов к прикладным WEB-сервисам — электронной почте, облачному хранению файлов, видеоконференциям, — развернутым на серверной платформе.
Источник: https://ruselectronics.ru/news/2521...erov-dlya-gadzhetov-na-android-i-a/

информационные технологии, защищённые системы обмена сообщениями, отечественное ПО, мобильные устройства, «Армия-2023», Холдинг «Росэлектроника», Ростех
  • alex4spb alex4spb
    14.08.2316:45:33

    на Ведроиде предотвратить утечку — задача неблагодарная.

    только собственная ОСь даст приемлемый уровень безопасности.

    #1267137
    • Jorjio774 Jorjio774
      14.08.2317:46:37

      А лучше, конечно, и собственный камень. Но, пока, что есть то есть.

      #1267138
      • alex4spb alex4spb
        14.08.2318:11:44

        да вроде бы есть зеленоградский «Скиф» — отечественный ARM-процессор.

        но как у них там дела с производствои, я х.з.    

        #1267139
        • Jorjio774 Jorjio774
          14.08.2319:12:00

          28-нм, это Тайвань. У нас таких линий нет. Есть информация, что какое-то количество удалось получить.

          #1267140
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