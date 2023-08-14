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В Амурской области на перегоне Дюгабуль — Ункур линии БАМа Хани — Тында открылось двухпутное движение поездов. В результате пропускная способность участка вырастет с 30 до 44 пар поездов в сутки благодаря переустройству разъезда Мостовой в 20,4-километровую двухпутную вставку.

Дюгабуль — Ункур — один из самых сложных отрезков магистрали, проходящий в прижимах к реке Нюкже. Чтобы повысить безопасность движения, на скально-обвальных участках рабочие смонтировали защитные сооружения. Альпинисты установили покрытие в виде металлической сетки с тросовой обвязкой, анкерным креплением и устройством камнеулавливающих барьеров.

Из-за особенностей рельефа на перегоне возвели большое количество искусственных сооружений через притоки Нюкжи. Под второй путь построили восемь мостов, длина одного из них достигает 310 м, и смонтировали три водопропускные трубы.

Общий объём земляных работ составил 640 тыс. куб. м грунта. Из них 370 тыс. — охлаждающая наброска для сохранения вечной мерзлоты в основании насыпи. На перегоне уложили верхнее строение пути на железобетонном основании. За счёт сварки рельсовых плетей второй путь стал бесстыковым. Такая конструкция обеспечивает плавность хода, продляет срок службы элементов ВСП и снижает расходы на содержание пути.

При переустройстве разъезда Мостовой специалисты модернизировали системы энергоснабжения, СЦБ и связи. Установили 15 модулей, включая пункты обогрева для железнодорожников, обслуживающих двухпутный участок, сообщает пресс-служба ГК 1520.