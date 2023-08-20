В Москве установили ещё три плавучих причала для запуска второго речного маршрута электросудов
На юге столицы установили ещё три плавучих причала, построенных Пермской судоверфью. Теперь на втором маршруте их количество увеличилось до четырёх.
Установленным причалам предстоит пройти финальную отделку и пусконаладочные работы.
«Плавучие причалы — полностью отечественная разработка, они созданы с учётом высоких стандартов московского транспорта, не наносят вреда экологии и работают исключительно за счёт электричества. На причалах есть всё для комфортного ожидания электросудов», — сообщают в мэрии Москвы.
Сейчас в столицу прибыли ещё пять новых плавучих причалов и четыре электросудна. Отмечается, что причалы изготавливаются из высокопрочной стали, которая защищает от внешних повреждений и перепадов температуры. Каждый из них в зависимости от диаметра вмещает от 40 или 80 пассажиров.
Также сообщается, что Пермская судоверфь поставит Перми и Краснокамску модульные причалы для швартовки пассажирских круизных и маломерных судов, в том числе на электрической тяге.
Пермская судоверфь была создана осенью 2021 года на площадке бывшего Пермского судостроительного завода «Кама».
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