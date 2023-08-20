В Москве установили ещё три плавучих причала для запуска второго речного маршрута электросудов

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На юге столицы установили ещё три плавучих причала, построенных Пермской судоверфью. Теперь на втором маршруте их количество увеличилось до четырёх.

Установленным причалам предстоит пройти финальную отделку и пусконаладочные работы.

«Плавучие причалы — полностью отечественная разработка, они созданы с учётом высоких стандартов московского транспорта, не наносят вреда экологии и работают исключительно за счёт электричества. На причалах есть всё для комфортного ожидания электросудов», — сообщают в мэрии Москвы.

Сейчас в столицу прибыли ещё пять новых плавучих причалов и четыре электросудна. Отмечается, что причалы изготавливаются из высокопрочной стали, которая защищает от внешних повреждений и перепадов температуры. Каждый из них в зависимости от диаметра вмещает от 40 или 80 пассажиров.

Также сообщается, что Пермская судоверфь поставит Перми и Краснокамску модульные причалы для швартовки пассажирских круизных и маломерных судов, в том числе на электрической тяге.

Пермская судоверфь была создана осенью 2021 года на площадке бывшего Пермского судостроительного завода «Кама».