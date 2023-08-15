Команда СПбГУ стала победителем в международном математическом соревновании студентов IMC‑2023

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Команда Санкт‑Петербургского университета заняла первое место в 30‑й международной студенческой олимпиаде по математике IMC‑2023, прошедшей в болгарском городе Благоевграде. Набрав 310 баллов в командном зачете, универсанты опередили 69 вузов разных стран мира.

Наконец, первокурсник Максим Туревский стал абсолютным победителем олимпиады. С результатом в 93 балла он значительно превзошел остальных 392 участников.

В состав команды СПбГУ под руководством профессора СПбГУ Федора Петрова вошли семь обучающихся программ бакалавриата по направлениям «Математика» и «Науки о данных». Обладателями первого места соревнования стали Алексей Мошкин, Розалина Миргалимова, Алексей Власов и Алексей Розе. Иван Бахарев удостоился большого первого приза (Grand First Prize), а Иван Гайдай‑Турлов, как и в предыдущем сезоне, был отмечен высшей наградой соревнования (Grand Grand First Prize).

На олимпиаде выступили 70 команд из университетов всего мира, в том числе Армении, Хорватии, Туркменистана, Бразилии, Китая и других. Россию представляли Санкт‑Петербургский государственный университет, Уральский федеральный университет, НИУ Высшая школа экономики, Московский физико‑технический институт, Новосибирский государственный университет и Российский университет дружбы народов.

В математической олимпиаде могут принять участие студенты бакалавриата любого года обучения в возрасте до 23 лет. За решение каждой задачи можно набрать до 10 баллов.

Студенты Санкт‑Петербургского университета не первый год достигают успешных результатов в крупнейшей международной олимпиаде по высшей математике престижного уровня. Ранее обучающиеся принесли СПбГУ две победы в индивидуальном зачете, и в 28‑м сезоне математического конкурса команда Университета стала обладателем первого места.

Интеллектуальный конкурс проводится Университетским колледжем Лондона на базе Американского университета в Болгарии и включает два соревновательных дня, в течение которых участникам необходимо решить десять задач, относящихся к линейной алгебре, комбинаторике, действительному и комплексному анализу, теории вероятностей и теории чисел.