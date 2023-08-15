В Тюменской области запустили блок родительского стада племенного репродуктора индейки

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Блок родительского стада племенного репродуктора индейки на единовременное содержание 64,5 тыс. голов птицы запустила Группа компаний «Дамате» в Исетском районе Тюменской области 15 августа. Таким образом, запущены все птицеводческие объекты репродуктора. Новый птицеводческий блок расположен в Исетском районе Тюменской области и состоит из пяти площадок, на каждой из которых расположено пять птицеводческих корпусов: четыре — для маточного поголовья и один — для самцов. Общие инвестиции в проект составили 6,1 млрд рублей.

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Формирование родительского стада является важным этапом в производстве индейки. Собственное производство инкубационного яйца позволит «Дамате» снизить зависимость от импорта генетического материала индейки, уменьшить биологические риски и увеличит показатели качества яйца.

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На сегодняшний день «Дамате» начала комплектацию родительского стада индейки, уже заселено две птицеводческие площадки, получено первое инкубационное яйцо и начались его поставки на комплекс «Дамате» по производству индейки в Пензенской области. Выход на проектную мощность в 12 млн яиц в год запланирован на конец 2024 года.

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Птицеводческие корпуса, куда в соответствии с графиком в течение трех дней переводят 203-дневный ремонтный молодняк индейки, оснащены автоматизированной системой микроклимата с приточно-вытяжной вентиляцией, теплогенераторами и увлажнителями. Совместная работа систем вентиляции, обогрева и увлажнения позволяет содержать птицу в оптимальных условиях. Птичники оснащены автоматическими линиями кормления и поения. Автоматизированная система поддерживает комфортный уровень освещения. В корпусах установлены по четыре автоматизированные линии сбора яйца с гнездами. Важной частью реализации проекта стало обустройство современной инфраструктуры, включая монтаж внешних сетей и дорог.

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«Дамате» запустила племенной репродуктор второго порядка в ноябре прошлого года. Репродуктор — это предприятие с родительским стадом индейки численностью 138 тыс. голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов. Проект предусматривает поэтапный запуск 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и пять для родительского стада, комбикормового завода мощностью 10 тонн в час и элеватора на 20 тыс. тонн хранения.