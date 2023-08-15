Бесплатный сыр не только в мышеловке

Я к своим поездкам на заводы России никогда не готовлюсь. Многие скажут — эй, да это же непрофессионально — ты даже не знаешь куда едешь. Ну, в общих чертах то я знаю, конечно. Но подробности никогда не выясняю до поездки.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Почему? По разным причинам. Во-первых, так интереснее. Какой смысл ехать на завод, зная про него всё? Это как идти в кино, заранее почитав чем закончится фильм. Во-вторых, как задавать вопросы, если знаешь на них ответы? Я спрашиваю не потому, что должен спросить, а потому что я хочу знать ответ. И тогда вопросы получаются искренними и интересными.

И вот поэтому, так бывает, что побывал на производстве, и только потом, при подготовке материала, узнаешь в каком легендарном месте оказывается был.

Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения (АНИТИМ) — первое научное учреждение за Уралом, профилем которого являлись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области технологии машиностроения.

Разработки АНИТИМа по сварке взрывом, трением и шлиценакатыванию были удостоены на международной Лейпцигской ярмарке в 1985 году четырех золотых медалей. Выполняя госзаказ по техническому перевооружению заводов отрасли, коллектив разработал 46 автоматических линий по изготовлению деталей комбайнов. Создана гамма технологий и оборудования по полугорячей высадке деталей, раскрою широкорулонного проката, очистке и термообработке отливок в расплавах солей

Но особенно интересно, как же оказывается причудливо переплетается порой история. Ведь создан институт был с целью проведения научных исследований для разработки и внедрения в производство прогрессивных технологических процессов.

Конечно, понятие «прогрессивные технологические процессы» включает в себя много чего, но, в том числе, АНИТИМ занимался и созданием эффективных средств организации труда.

Удивительно, но приехали мы в Барнаул именно для того, чтобы увидеть, как работает национальный проект «Производительность труда» и внедрение в его рамках практик «Бережливого производства» — то есть тех самых «эффективных средств организации труда», разработкой которых некогда и занимался институт. Теперь разработкой и внедрением таких практик занимается созданный для этого в рамках нацпроекта «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК).

Не буду утверждать, что эти наработки Института были полностью утрачены, наверное не зря именно АНИТИМ был выбран одним из первых для внедрения практик «Бережливого производства», и не зря успешно с этим справляется: видимо старый опыт дает о себе знать. Так что, можно сказать, что история сделала очередной виток, и вернулась в новом неожиданном для предприятия ракурсе.

Сегодня АНИТИМ это, прежде всего, производственное предприятие. Он входит в состав компании «Алтайские машиностроительные заводы «АЛМАЗ», и занимается производством прицепной сельскохозяйственной техники — это бороны, культиваторы, плуги и многое другое.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

АНИТИМ обладает серьезной производственной базой. На предприятии освоены все технологические переделы производства продукции, такие как раскрой, гибка металла, механообработка, сварка, упрочнение, сборка, покраска.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Но мы приехали посмотреть именно на внедрение новых практик, позволяющих повысить производительность труда. Впрочем, «Бережливое производство» не так-то просто увидеть воочию, потому, что это прежде всего организация процессов, а не какое-то новое оборудование. Например, на рабочей площадке детали после процесса плазменной резки хранились на поддонах без учета и систематизации. Сварщику с последующего процесса требовалось значительное время для поиска деталей (от 210 минут). Внедрение адресного хранения на территории производственной площадки, позволило сократить время на поиск машинокомплекта (заготовок для сварки) что в свою очередь позволило увеличить выработку в потоке на 15%.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Но кое-что заметно и глазами, если знаешь куда смотреть. Вот, например, автоматический склад. Он позволяет значительно сократить время на поиск и получение необходимых комплектующих, тем самым сокращая потери времени.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Как визуальное напоминание в цехах висят такие вот плакаты

© Роман Ковригин/Сделано у нас

В итоге внедрения практик и снижения производственных потерь, достигнуто увеличение выработки на 32%. Это довольно существенно. Особенно учитывая, что этот результат был достигнут по сути практически бесплатно, с тем же оборудованием, на тех же мощностях и площадях, лишь просто за счет наведения порядка и систематизации процессов. Кстати, долгое время эти практики действительно воспринимались со скепсисом, и вероятно, в том числе и по причине относительной дешевизны внедрения — мы традиционно думаем, что бесплатный сыр только в мышеловке. Но реальный опыт первопроходцев убедительно доказал высокую эффективность такого подхода при минимальных затратах.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Поэтому сегодня в национальном проекте «Производительность труда» участвуют уже более 5000 предприятий по всей стране, которым ФЦК помогает внедрить на производстве практики, позволяющие улучшить эффективность.