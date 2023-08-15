Кузбасский «Завод ТЕХНО» стал крупнейшим производителем минеральной ваты за Уралом

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«Завод ТЕХНО» в г. Юрге Кемеровской области стал самым крупным производством каменной ваты в Сибирском регионе. В прошлом году предприятие выпустило почти 1,5 млн куб. м готовой продукции. За 15 лет работы отгрузки превысили 20 млн куб. м. Мощность производства за это время увеличилась почти в 10 раз. По итогам 2023 года ожидается рост экспортных поставок на 45%.

Более 670 млн руб. вложила компания ТЕХНОНИКОЛЬ в кузбасский завод каменной ваты за 15 лет. Рекордный объем инвестиций предприятие получит в 2023 году: планируется, что на развитие производства и экологические проекты потратят 219 млн руб. Часть средств направлена на внедрение системы машинного зрения, которое завершится в 2023. Сейчас идут работы по пусконаладке системы и обучению программы.

По словам Натальи Ермаковой, директора «Завода ТЕХНО» в Юрге, за 15 лет предприятие почти в 10 раз увеличило объем производства. «По итогам прошлого года этот показатель составил почти 1,5 млн куб. м. Рост произошел благодаря запуску второй технологической линии, замены и модернизации ключевого оборудования, а также автоматизации и цифровизации процессов. Так, полностью автоматизирован участок упаковки, а общий уровень автоматизации производства достигает 75%. Система машинного зрения на основе нейросетей занимается контролем качества готовой продукции и обеспечением безопасности труда», — прокомментировала она.

За 7 месяцев 2023 года экспорт продукции завода почти достиг показателей всего 2022 года. По итогам 2023 планируется увеличение отгрузок за рубеж на 45%. Материалы направляются в Казахстан, Киргизию и Узбекистан, а также на рынок Монголии. Поставки в эту страну начались в 2022 и продолжают активно развиваться. В России каменная вата кузбасского завода доставляется в Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области, Алтайский, Забайкальский и Красноярский край, в республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, а также на Урал.

В 2022 году производительность труда на заводе каменной ваты в Юрге составила 34 млн руб./чел. в год, предприятие вошло в рейтинг «Лидеры промышленности России 2022». Ожидается, что по итогам 2023 этот показатель достигнет 39 млн руб./чел. в год.

Деятельность кузбасского завода каменной ваты обеспечивает мультипликативный эффект: благодаря ей в Юрге открылось несколько компаний, изготавливающих деревянные поддоны. Общий объем налоговых выплат предприятия достиг почти 3,2 млрд руб. Средняя заработная плата здесь составляет почти 83 тыс. руб.

Отчисления на социальные и благотворительные проекты ежегодно составляют не менее 500 тыс. руб. Предприятие оказывает спонсорскую помощь школам и детским садам, организует спортивные и развлекательные мероприятия, принимает участие в высадке деревьев, городских субботниках и экологических акциях.