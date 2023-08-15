К морю через тайгу
На Дальнем Востоке строят самую длинную в России частную железную дорогу — с учетом веток. Инициатором стала угольная компания ЭЛСИ. 531 километр пройдет через два региона к морю: от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до берега Охотского моря в Хабаровском крае, где возводят морской терминал, который и станет экспортными воротами компании. Как в непростых условиях развернулось строительство — об этом специальный репортаж:
https://smotrim...u/video/2665738
Источник: https://smotrim.ru/video/2665738
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