К морю через тайгу

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На Дальнем Востоке строят самую длинную в России частную железную дорогу — с учетом веток. Инициатором стала угольная компания ЭЛСИ. 531 километр пройдет через два региона к морю: от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до берега Охотского моря в Хабаровском крае, где возводят морской терминал, который и станет экспортными воротами компании. Как в непростых условиях развернулось строительство — об этом специальный репортаж:

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