Мытищинская Группа компаний «ССТ» возобновила производство тёплых полов

Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), крупнейший в России и один из ведущих в мире производителей нагревательных кабелей, систем электрообогрева и специальной электротехники, сообщает о возобновлении выпуска электрических тёплых полов под торговыми марками «Русское Тепло» и OneKeyElectro, а также систем защиты от протечек воды под торговой маркой Stahlmann.

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ГК «ССТ» первой в России в 1993 году наладила выпуск полностью отечественных систем обогрева типа тёплый пол, добавив в жизни миллионов россиян новый уровень домашнего комфорта. ГК «ССТ» фактически создала российский рынок электрических тёплых полов, сделав этот продукт надежным, доступным каждой семье и удобным в использовании. Первые российские системы защиты от протечек воды компания выпустила еще в 1998 году, но под другим брендом.

В 2019 году, по условиям сделки с европейской компанией, ГК «ССТ» временно приостановила производство тёплых полов и систем защиты от протечек воды. В 2023 году, отвечая на растущую потребность российских потребителей в качественной электротехнической продукции отечественного производства, компания возобновляет производство тёплых полов и систем защиты от протечек воды.

«Русское тепло» в каждый дом

В июле тёплые полы новых торговых марок «Русское Тепло» и OneKeyElectro появились на полках DIY-сетей, у дистрибьюторов и в официальном интернет-магазине b2b.warm-on.ru. Ассортимент включает электрические нагревательные кабели, нагревательные маты и терморегуляторы.

© sst.ru

Установленные в помещении, тёплые полы «Русское Тепло» и OneKeyElectro позволяют создать дополнительные комфортные условия в гостиной, на кухне, коридоре, ванной, на балконе и в детской комнате. Такое решение, в отличие от радиаторов, не сушит воздух в квартире, тепло поступает снизу, что является более полезным для здоровья человека, по мнению медиков. В основе тёплого пола — нагревательный кабель. Он укладывается непосредственно под напольное покрытие в слой плиточного клея или в слой цементно-песчаной стяжки — в зависимости от технических характеристик.

Характерная особенность линейки «Русское Тепло» — это двухцветный кабель, произведённый по уникальной технологии, исключающей подделку, и максимальная надежность, подтверждённая европейскими сертификатами и гарантией производителя 50 лет. Кроме того, нагревательные маты этой торговой марки при скрытой установке в стене ванной комнаты или совмещенного санузла выполняют роль встроенного полотенцесушителя.

Ещё одна новинка компании — электрические тёплые полы собственного производства торговой марки OneKeyElectro, известной потребителям по дизайнерским электроустановочным изделиям. В линейке OneKeyElectro уже представлены аналоговые и цифровые терморегуляторы, которые подходят для управления новыми тёплыми полами. ГК «ССТ» даёт гарантию производителя 25 лет на нагревательные маты и кабели под этой торговой маркой.

Пополнение линейки Stahlmann

Торговая марка Stahlmann известна на рынке HVAC в первую очередь благодаря гофрированным трубам из нержавеющей стали широкого спектра применения: от систем водяных теплых полов до подвода горячего и холодного водоснабжения, газоподачи и кондиционирования. Продукция Stahlmann помогает в предотвращении внештатных ситуаций, таких как пожары — гофрированные трубы ГК «ССТ» применяются для систем пожаротушения — а теперь и протечки.

«Ценности бренда Stahlmann наилучшим образом отражают задачи нового продукта — систем контроля протечек воды — обеспечивать безопасные и комфортные условия жизни в домах и квартирах. ГК „ССТ“ предлагает надежные и долговечные решения, основанные на инновационных разработках и многолетнем опыте работы с промышленными и инфраструктурными объектами. Все эти принципы воплощены в новом решении, которое мы рады представить рынку», — комментирует Наталья Яркова, участник проекта и исполнительный директор компании «ИВС», входящей в ГК «ССТ».

Уже не первое десятилетие и застройщики, и потребители осознают преимущества и даже необходимость применения систем защиты от протечек воды в современном жилье. Для застройщиков это, безусловно, повышение класса жилья и конкурентное преимущество в условиях свободного рынка, для потребителей — комфорт и инвестиция в спокойное будущее.

Состав систем защиты от протечек Stahlmann традиционен и проверен временем. Он включает:

датчик, мгновенно обнаруживающий протечку и сигнализирующий о ней; модуль, принимающий сигнал от датчика и передающий сигнал на шаровые краны с электроприводом; шаровые краны, осуществляющие остановку подачи воды.

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