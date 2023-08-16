Несмотря на тяжёлую обстановку с обстрелами в ДНР и ЛНР, и особенно сложную и напряжённую — в Донецке, где ежедневно гибнут люди, разрушаются дома и учреждения, Донбасс восстанавливается.

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Идут стройки, проводятся ремонты, укладываются дороги. Кое-что сделано уже сейчас, а планы на будущее — огромны. Главное, чтобы все они претворились в жизнь.

Жилищно-коммунальное хозяйство и дороги

Российское правительство утвердило программу комплексного развития и модернизации ЖКХ новых регионов. В результате её реализации к 2030 году в четырёх новых субъектах РФ построят, реконструируют и капитально отремонтируют объекты и сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, приведут многоквартирные дома в соответствие с нормативно-техническими требованиями.

Модернизация ЖКХ в новых регионах должна значительно улучшить качество жилищно-коммунальных услуг, в том числе питьевой воды в централизованных системах. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил, что износ коммунальных сетей на территории новых регионов России составляет более 80% и необходимость восстановления очевидна.

Котельные в Донецке (которые серьёзно пострадали минувшей зимой из-за того, что во многие из них заливалась неподготовленная техническая вода) обновят по программе специальных казначейских кредитов. Восстановление и строительство новых котельных синхронизированы с федеральной программой социально-экономического развития новых регионов и с региональной программой развития ЖКХ.

Специалисты из Москвы продолжают капитальный ремонт центральной теплотрассы в Донецке. «Сейчас работы проводятся в микрорайоне Боссе. Более 50 лет должна безотказно прослужить центральная теплотрасса диаметром 219 мм, капитальный ремонт которой ведут строители из шефа-региона города Москвы. Всё проводится согласно высшим российским стандартам качества. После демонтажа старых труб, в первую очередь делают гидроизоляцию, затем укладывают короба, в которых и будут находиться новые трубы. По словам строителей, уровень прокладки старой теплотрассы колебался, поэтому у местных жителей возникали проблемы с отоплением. Сейчас всё вымеряется буквально до сантиметра. После прокладки труб территория будет благоустроена. Одна из проблем Донецка, связанная с перебоями с отоплением, будет решена», — рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

© antifashist.com

© antifashist.com

«Россети» создали единый для ДНР и ЛНР региональный филиал. В зону ответственности Донбасского ПМЭС включены 29 подстанций и более 2,15 тыс. км линий электропередачи напряжением 150 кВ и выше. Обслуживать комплекс будут более 1,5 тыс. человек.

В ДНР уже восстановили 164 дороги и 10 мостов. Ремонт 10 автомобильных дорог протяжённостью 300 км продолжится в этом году. На ремонт дорог ДНР в 2023 году было выделено около 35 млрд рублей. Аналогичный объём финансирования запланирован и на будущий год. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. Автомагистралям новых регионов присвоен статус федеральных. Это 4 трассы общей протяжённостью больше 1300 км: Р-150, которая проходит через Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь; Р-260, связывающая Волгоград, Каменск-Шахтинский и Луганск; Р-280, пролегающая между Ростовом-на-Дону, Мариуполем, Мелитополем и Симферополем; А-258, соединяющая Воронежскую область и Луганск. Соответствующее постановление Правительства РФ подписал Михаил Мишустин.

За два года на трассе Старобельск — Луганск — Красный Луч — Макеевка — Донецк (по данным Минтранса республики, эту дорогу капитально не ремонтировали более 15 лет) отремонтируют 144 км. Из них в этом году будет проведён капремонт в ДНР и ЛНР порядка 80%. На следующий год останется ещё 26,3 км на территории ЛНР.

Более 96 км муниципальных дорог ДНР уже отремонтировано при содействии российских регионов-шефов. Остальные — в процессе. Например, в Докучаевске Владимирская область восстанавливает дороги с опережением графика и ещё планирует отремонтировать в городе 9 улиц, это порядка 80 тыс. кв. м. Пензенские специалисты сейчас ремонтируют трассу Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь, пропускная способность которой составляет 4,5 тыс. автомобилей в сутки. В городе Кировское ремонтируются дороги, благодаря Якутии. Жители отмечают, что работ такого масштаба ещё не видели, а темпы не падают, а набирают обороты.

© antifashist.com

© antifashist.com

Ещё одной проблемой ДНР является отсутствие железной дороги — она прекратила свою работу с началом войны 2014 года. Из-за этого добраться куда-либо было большой проблемой — да, ходили автобусы, но комфорт и скорость с поездом не сравнишь. Дальние поездки — в Крым, Москву, Питер и даже Ростов зачастую превращались в муку, особенно учитывая огромные очереди на пунктах пропуска. Дорогу не раз обещали запустить, однако слова оставались просто словами. И вот, сухопутный коридор в Крым, проходящий через Донбасс, кажется, сдвинул проблему с мёртвой точки. Начались предпроектные изыскания по новой железной дороге, которая соединит Крым с Ростовской областью через Запорожскую область и ДНР.

Строительство пути планируется закончить в ближайшие несколько лет. Заместитель главы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко пояснил, что строительство этого железнодорожного пути станет дополнительной возможностью для перемещения грузов железнодорожным транспортом наряду с Крымским мостом. Проект будет реализовываться предприятием «Железные дороги Новороссии», которое должно появиться до конца 2023 года и объединить всё железнодорожные госкомпании ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. «ЖДН» станет аналогом «Крымских железных дорог», формально не связанных с РЖД, которые, вопреки обещаниям, не торопятся официально заходить на полуостров и новые территории. Рельсы проложат почти по тому же маршруту, что и проектируемая автотрасса из Крыма в Ростов.

В Первомайском районе ДНР впервые за 30 лет начали ремонт многоэтажных зданий. Ханты-Мансийский автономный округ восстановит в Макеевке, своём подшефном городе, 161 многоквартирный жилой дом. Строители уже ремонтируют повреждённые кровли, стены и меняют оконные блоки. Работы должны завершиться до конца лета. Московский Патриархат помогает восстанавливать частные жилые дома в Мариуполе. Добровольцы из РПЦ восстанавливают разрушенные дома жителей Мариуполя, пострадавших в результате боевых действий. В первую очередь помогают пожилым людям и инвалидам, которые остались без крова. Об этом рассказал глава администрации города Олег Моргун.

«Также восстанавливают строительные бригады из числа местных жителей — 166 человек. В июле планируем закрыть 110 домов. Всего восстановили 1100 домов», — уточнил он.

Специалисты «Единого заказчика» восстанавливают более 290 объектов жилого и социального назначения в Северодонецке и других городах ЛНР. В ходе восстановления домов строителями уже заменено более 120 тыс. окон и свыше 90 тыс. радиаторов отопления. Теплом обеспечены уже более 30 тыс. жителей. В освобождённых городах ЛНР этой зимой была крайне напряжённая обстановка — проблемы с теплом и прочими благами цивилизации. Надеемся, предстоящую зиму жители новых территорий ЛНР проведут более комфортно, чем минувшую.

Ремонтно-восстановительные работы идут в образовательных организациях ДНР. Детские сады, школы, колледжи или университеты обновляют и делают комфортными и современными. Значительную помощь оказывают регионы-шефы.

«В текущем году работы полностью завершены на 38 объектах, ещё в 176 учреждениях они продолжаются. На сегодняшний день капремонты проводятся в 74 общеобразовательных организациях, 94 дошкольных образовательных учреждениях, на 5 объектах профессионального образования и в 3 организациях высшего образования. В большинстве учреждений завершить ремонтно-восстановительные работы планируется до 1 сентября», — рассказала министр труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина.

Ремонты проходят в 11 школах Донецка, 13— в Мариуполе, трёх — в Снежном, двух — в Макеевке, двух — в Волновахе, одной — в Докучаевске. Также в девяти школах Харцызска проходят работы в пищеблоках, а в Амвросиевке строители из Амурской области восстанавливают детский сад «Теремок». Теперь главное, чтобы не было обстрелов, потому что ненулевой шанс, что всю эту красоту донбасские дети в этом году не увидят — пока речь идёт о том, что обучение снова будет дистанционым.

© antifashist.com

© antifashist.com

Вода и благоустройство

Ещё одной крайне острой проблемой Донбасса является отсутствие полноценного водоснабжения. Более года жители Донецка, Макеевки и других городов мало того, что живут под бесконечными обстрелами, так ещё и без воды. Она подаётся по графику — теперь раз в два дня по часам, ранее раз в три дня на два часа. Россия обещает, что новые регионы (и Донбасс, прежде всего, ибо таких проблем больше нет ни у кого) без воды не останется.

Новые регионы РФ будут обеспечиваться водой по примеру Крыма. Это анонсировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин: «По обеспечению других населённых пунктов водой — будем делать такую же программу, аналогично как в Крыму, будем смотреть, что можно из подземных источников запитать, что можно за счёт переброски с других водоисточников, без воды не останемся».

Также в 2023 году будет уделено внимание расчистке рек, в частности, реки Кальмиус, и восстановлению леса. С АО «Горно-добывающая компания «Берелех» был подписан контракт о восстановлении 253,6 гектаров леса до конца 2023 года. Общая сумма финансирования — порядка 30 млн рублей. Города России по инициативе ОНФ начнут возрождать славу Донецка как города миллиона роз. Кусты этих цветов высадили в столице ДНР уже Новосибирск и Петербург. К ним присоединилась Астрахань, чьи посланники высадили 140 кустов роз у мемориала погибшим детям на «Аллее ангелов».

Подрядчики Свердловской области и Югры благоустроили дома ветеранов Великой Отечественной войны из Макеевки.

Создан проект благоустройства центральной части города Торез, где намерены построить технопарк, велосипедный памп-трек, сухой фонтан, амфитеатр, площадку для воркаута, инклюзивную спортплощадку, кафе, торговые павильоны, информационный центр гостеприимства и павильон сувенирной продукции. Также там планируют установить новые беседки, лавочки, фонари и отремонтировать существующие памятники архитектуры. Отметим, пока это только проект.

Инвестиции, лизинг и производство

16 инвесторов готовят заявки на создание производств в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на сумму 3 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития ДНР. По заявленным намерениям инвесторов планируется создать более 1000 рабочих мест. Всего в границах СЭЗ прорабатываются порядка 60 проектов.

В Донецке появится завод по производству газобетонных блоков. Соглашение с руководством ООО «Донбасский газобетон» подписал премьер-министр ДНР Евгений Солнцев. Инвестиции в проект оцениваются в 800 млн рублей. Также в Донецке намерены производить трамваи, троллейбусы, электроавтобусы и комплектующие к ним. Производство на 140 рабочих мест будет организовано на территории создаваемого Индустриального парка «Электромашины Донбасса». В это производство инвестируют 400 млн рублей.

В ближайшее время в ДНР прибудет первая лизинговая сельхозтехника. Об этом рассказал министр агропромышленной политики и продовольствия Артём Крамаренко. Хлебозаводы, агромолы и агропарки будут строить с использованием белорусской техники. Также в планах — постройка оптово-распределительного центра.

© antifashist.com

© antifashist.com

В ЛНР «Росагролизинг» привёз первую партию сельскохозяйственной техники. Всего в республику доставлено 104 машины.

© antifashist.com

В Донецкой Народной Республике оборудование российского производства можно будет теперь приобрести в льготный лизинг под 6% годовых. Программу льготного лизинга для малого и среднего бизнеса в новых регионах утвердило Правительство РФ.

Медицина

Одной из самых тяжёлых проблем Донбасса после 2014 года была медицина. Из-за крайне низких зарплат специалисты разъехались, кто куда, лечить было попросту некому. Зачастую — и не на чем, оборудование после 2014 года поставлялось только в качестве гуманитарной помощи, самое необходимое. Теперь (надеемся!) ситуация станет лучше.

Новые регионы России получат более 2 млрд рублей от Правительства РФ на развитие медицины и оборудование медицинских учреждений современной техникой. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

ДНР получит новое оборудование и технику благодаря федеральным средствам в размере 508,2 млн и 621,7 млн рублей. Благодаря этим инвестициям, пациенты смогут получить более качественное и эффективное лечение. В этом году будет бесплатное обследование для младенцев, и пациентов, перенёсших инсульты и инфаркты.

Медиков из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей подключили к Федеральной телемедицинской системе. Врачи в онлайн режиме смогут получать консультации по схеме «врач — врач» от ведущих специалистов страны. В ДНР к такой системе имеют доступ 17 медучреждений, в ЛНР — 12, в Запорожской области — 23, в Херсонской — 7.

Югра передала больнице в Макеевке анестезиологический комплекс, монитор пациента, воздушный стерилизатор и сушильный шкаф. Филиал якутской офтальмологической больницы откроется в г. Кировское. Офтальмологи из Якутии уже провели около 150 операций. Их пациенты — из Донецка, Макеевки, Харцызска, Шахтёрска, Енакиево и других городов.

Из Брянской области в Брянку, ЛНР, отправлен «Поезд здоровья» — жителей города будут обследовать 11 лучших врачей региона. В мобильных медкомплексах пациентов будут бесплатно консультировать 11 высококвалифицированных врачей — терапевт, невролог, уролог, гинеколог, хирург, офтальмолог, отоларинголог и др.

Связь, ритейл, филиалы

Проблему с крайне высокими ценами и скудным ассортиментом в ДНР, может быть, смогут решить российские сетевые магазины, которые предположительно начнут свою работу в ДНР. В республику уже приезжали представители, которые планируют открытие магазинов. Заключены договоры на помещения, где идут ремонты. В долгосрочной перспективе есть план по открытию минимум 200 сетевых магазинов в ДНР. Отметим, что пока в ДНР процветают только магазины, владельцы которых прямо или косвенно аффилированы с местной властью — такая монополия и порождает завышенные в несколько раз цены по сравнению с другими российскими регионами.

Оператор связи «+7Телеком» к концу июля завершит проект по обеспечению мобильной связью части сухопутного коридора в Крым на территории Херсонской и Запорожской областей. Услуги связи будут доступны для большинства мобильных операторов в рамках действующих соглашений. Проект по обеспечению мобильной связью северного маршрута станет частью сети, которую компания «+7Телеком» строит в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также оператор готовится к выходу на рынок связи ДНР и ЛНР. Пока же в Донбассе работают только местные операторы «Феникс» и «Лугаком» — связь плохая, однако и цены на неё невысокие.

В ДНР в тестовом режиме на двух троллейбусных маршрутах с 1 августа начнёт использоваться транспортная карта «Тройка». Она действует в большинстве российских регионов. Установка валидаторов в салонах уже началась.

В Донецке создан филиал Россельхозцентра. Региональное подразделение будет оказывать госуслуги в сфере растениеводства и обслуживать сельскохозяйственных товаропроизводителей на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также начал работу филиал Агрохимической службы России. Служба занимается мониторингом состояния плодородия сельскохозяйственных земель, формированием рекомендаций по сохранению и повышению плодородия почв.

Что ж, теперь главное, чтобы всё это планов громадьё реализовалось. Донбасс, как никто, это заслужил.