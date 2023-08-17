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Видеоблог

Завершили первый этап капремонта трассы на границе с Донецкой Народной Республикой

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-67937894&id=456240611&hash=48dbf7a02cf4b938
Источник: https://vk.com/rosavtodor

дорожное строительство, Ростовская область
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    17.08.2312:36:20

    Как красиво звучит «Новороссия»!!!

    Хорошо что вернули в обиход это историческое назвние.

    А начиналсь все при Екатерине Великой и князе Потемкине, который был замечательным руководителем и организатором.

    А преславутые «потемкинские деревни» не имеют ничего общего с правдой.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~12:37 17.08.23
    #1267282
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