Завершили первый этап капремонта трассы на границе с Донецкой Народной Республикой
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-67937894&id=456240611&hash=48dbf7a02cf4b938
Источник: https://vk.com/rosavtodor
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17.08.2312:36:20