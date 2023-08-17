На Кубани выпущены первые 100 железнодорожных вагонов

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Продукция, которая пользуется спросом не только на внутреннем рынке, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, изготавливается на заводе стальных конструкций «Кубань» (Армавир). До конца 2023 году планируется произвести около 500 единиц инновационных крытых вагонов.

В настоящее время на предприятии трудятся свыше 500 специалистов.

Как пояснили «НИА-Кубань» в министерстве промышленной политики Краснодарского края, в ближайшие 2 года планируется собрать порядка 1,7 тыс. вагонов.

— В апреле завод получил сертификаты на производство железнодорожных крытых вагонов и на сегодняшний день уже выпустил 100 единиц такой продукции. Благодаря господдержке края предприятие прибрело новое оборудование, — рассказал министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

Напомним, АМЗ работает уже 44 года. В 2019-2021 годы на заводе сложилась кризисная ситуация, в результате чего предприятие признали банкротом. При поддержке Минпромторга России нашли нового инвестора — завод стальных конструкций «Кубань». Соглашение о реализации проекта по модернизации производства заключили в прошлом году в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Объем капиталовложений в проект составил 210 млн рублей.