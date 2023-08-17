«Вертолёты России» представили модульный Ка-226Т

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» холдинг «Вертолёты России» Госкорпорации Ростех представил многоцелевой модульный вертолет Ка-226Т.

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За 30 минут прямо на аэродроме можно полностью поменять «профессию» этой винтокрылой машины.

На статической экспозиции холдинга «Вертолеты России» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» демонстрируется легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. Одно из главных преимуществ винтокрылой машины — модульная схема конструкции. В аэродромных условиях вертолет можно оперативно конвертировать в пассажирский, грузовой, санитарный или поисково-спасательный вариант с помощью замены одного модуля на другой. Причем трансформация может занять всего полчаса.

Модернизированная машина адаптирована для полетов в горах и над водной поверхностью. Высота применения выросла почти на километр — до 6500 метров над уровнем моря. В фюзеляже вертолета применены облегченные материалы, установлена авариестойкая топливная система, что повышает уровень безопасности для пилотов и пассажиров. Ка-226Т оснащен новым комплексом пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования, что снижает нагрузку на пилотов и повышает управляемость воздушного судна. Кроме того, благодаря увеличению объема топливных баков выросла дальность полета машины.

«Эта прекрасная машина продолжает совершенствоваться. Идет выпуск конструкторской документации для новой импортозамещенной модификации Ка-226Т. При этом проектирование ведется исключительно в цифровом формате. Это позволяет добиться повышенной точности в расчетах и быстрее запустить воздушное судно в серию. Внешне вертолет останется прежним — изменится именно его технический облик — состав систем», — отметил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам вертолетной техники Антон Королёв.

Сейчас Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова холдинга «Вертолеты России» проводит статические испытания узлов и агрегатов машины. Планируется, что новые двигатели ВК-650 В отечественной разработки и производства поступят в третьем квартале 2023 года для адаптации и испытаний на вертолете.

Соосная схема обеспечивает компактность и высокую маневренность. Вертолет устойчив к боковому ветру и обладает высокой скороподъемностью. Ка-226Т может садиться на крайне ограниченные по размерам площадки, в том числе на морские суда. При необходимости машина может комплектоваться кислородным оборудованием, системой аварийного приводнения и другим оборудованием.