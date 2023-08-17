В Москве открыто пассажирское движение по МЦД-3
Это третья линия Московских центральных диаметров, которая связывает Зеленоград с Раменским.
С открытием МЦД-3 наземное метро в шаговой доступности получили порядка 3,5 миллиона человек. Улучшилось транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы, в том числе Вешняков, Нижегородского, Лефортова, Ховрина и Останкинского. Центр столицы стал ближе для жителей Зеленограда, подмосковных Химок, Раменского, Люберец и Жуковского.
МЦД-3 связывает крупнейшие предприятия столичного региона — промышленный кластер Зеленограда, кластер авиастроения в Люберцах и другие.
В результате запуска МЦД за счет перераспределения пассажиропотоков до 15% разгрузят участки Люблинско-Дмитровской, Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий московского метро.
На 6,9 тысячи автомобилей в сутки разгрузятся вылетные магистрали — Ленинградское, Новорязанское, Новоегорьевское, Егорьевское и Косинское шоссе, Волгоградский и Октябрьский проспекты. Снижение вредных выбросов в атмосферу составит до 36 тысяч тонн в год.
Новая линия наземного метро МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» протягивается 85 километров. Для пассажиров открыли 38 станций, а впереди запуск еще трех: Малино, Рижской и Митьково.
Пассажиры могут сделать 21 пересадку на метро, в том числе БКЛ, а также на МЦК и другие диаметры. Появились и новые прямые маршруты. Например, без пересадок теперь можно доехать из Зеленограда до Электрозаводской, от Лихобор до Авиамоторной.
Для соединения Казанского и Ленинградского направлений выполнен беспрецедентный объем работ. Инфраструктуру центрального участка МЦД-3 фактически создали с нуля. В частности, заново построили Митьковскую соединительную ветвь, включая тоннель длиной 400 метров и ряд других крупных искусственных сооружений и объектов инфраструктуры
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17.08.2316:47:02