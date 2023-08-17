Амурский ГХК выполнил план 2023 года по доставке крупногабаритного оборудования

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/OrU-teZntZo

15 августа на временном причале на реке Зея выгружена последняя из запланированных на 2023 год партий крупногабаритного оборудования для Амурского ГХК. Всего в этом году водным путем на склады и площадку строящегося газохимического комплекса доставлено более 160 единиц крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также вспомогательное оборудование для установок пиролиза, полиэтилена и полипропилена.

Какой была прошедшая навигация для строительства крупнейшего в стране газохимического комплекса в цифрах и фактах:

Продолжительность навигации: 87 дней.

Количество поставок: 162 единицы грузов общим весом более 15 000 тонн.

Выполнено рейсов: 4 рейса морских крановых судов для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов, 19 рейсов барже буксирных составов по рекам.

По количеству рейсов баржебуксирных составов навигация 2023 года стала самой масштабной за время реализации проекта.

В логистических операциях участвовала уникальная баржа «Томск», спроектированная и построенная специально для прохождения мелководья р. Зея. Ее грузоподъемность составляет более 1500 тонн при сохранении осадки менее 1 метра.

Самые крупные грузы: — реактор полимеризации этилена (масса — 557 тонн, длина — 43,6 метра) — колонна продувки продукта (масса 426 тонн, длина — 58,5 метра).

Оборудование и грузы доставлялись морским путем в порт Де-Кастри, где перегружалось на речные баржи и далее буксировалось по рекам Амур и Зея до причала вблизи Свободного.

«Навигация 2023 года стала самой масштабной для проекта Амурского ГХК. План поставок выполнен полностью, несмотря на сложности, возникшие по причине гидрологической ситуации на реке Зее, а именно низкого уровня воды. На данный момент продолжается наземная перевозка грузов на строительную площадку к месту монтажа», — говорит Роман Максимов, руководитель практики Логистика ООО «Амурский ГХК».

Работа по доставке крупнотоннажных грузов для Амурского ГХК будет продолжена в 2024 году.