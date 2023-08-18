В с. Мекен-Юрт Чеченской Республики открыли новую школу на 360 мест

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Школа будет носить имя основоположника отечественной научной педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Мероприятие было приурочено к 72-й годовщине со дня рождения Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Образовательное учреждение рассчитано на 360 мест. Школа построена в рамках реализации мероприятий государственной программы РФ «Развитие образования».

Здесь имеется большой спортзал, столовая, актовый зал, предметные кабинеты с оснащенными лабораториями, кабинет информатики, есть все условия для проведения занятий дополнительного образования.

Важным событием для населенного пункта также является то, что открытие новой школы позволило создать более 50 новых рабочих мест.

© grozny-inform.ru

© grozny-inform.ru