На космодроме Восточный в ходе комплексных испытаний собирают ракету «Ангара-НЖ»

На космодроме Восточный специалисты Космического центра «Восточный» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приступили к очередному этапу комплексных испытаний с использованием «Ангары-НЖ» — макета ракеты-носителя «Ангара-А5″.

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Блоки трех ступеней макета были сняты с хранения, транспортированы в монтажно-испытательный корпус и установлены на ложементы, которые предназначены для работ с ракетой „Ангара“.

По графику испытаний специалисты приступят к сборке макета на стенде револьверного типа. Такой механизм сборки позволяет последовательно присоединять модули, поворачивая агрегат шаг за шагом. Центральный блок второй ступени ракеты устанавливают в центр „барабана“ и, постепенно вращая его вокруг оси, к нему пристыковывают боковые блоки первой ступени. Ранее стенд успешно прошел испытания, теперь на нем предстоит осуществить первую сборку „Ангары“.

"Ангара-НЖ» (наземная жидкостная) — полноразмерная копия ракеты-носителя тяжелого класса «Ангары-А5», предназначенная для отработки подготовки штатной ракеты к пуску и аттестации создаваемого космического ракетного комплекса «Амур» на космодроме Восточный.

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru