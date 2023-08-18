Двигатель ПАО «ТМЗ» успешно прошёл испытания у заказчика

Модернизированный двигатель производства ПАО «Тутаевский моторный завод», дочернего предприятия «КАМАЗа» в Ярославской области, успешно прошёл заводские испытания на Петербургском тракторном заводе в составе трактора «Кировец».

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Трактор, оснащённый двигателем 8481.10-04 с приводом агрегатов поликлиновыми ремнями, отправлен в поднадзорную эксплуатацию.

Планируется, что в этом году Тутаевский моторный завод поставит на ПТЗ опытно-промышленную партию двигателей 8481.10-04 с приводом агрегатов поликлиновыми ремнями, в 2024 году эти моторы будут запущены в серийное производство.

По словам заместителя главного конструктора ПАО «ТМЗ» Андрея Шутова, модернизация двигателей серии 8481 и работа по замене клиновых ремней на поликлиновые проводятся с целью повышения качества продукции и увеличения ресурса. Поликлиновые ремни имеют меньшие габариты, низкий шум, обеспечивают плавность вращения приводных механизмов и большую нагрузочную способность, более надёжны в работе. Применение схемы с поликлиновыми ремнями позволяет исключить из состава двигателя сложный узел привода генератора, повысить надёжность работы водяного насоса.

В новой схеме привода агрегатов двигателя также присутствует автоматический натяжитель ремня, поэтому мотор будет более удобным при техническом обслуживании, а срок службы ремней — более длительным.

Справка:

Тутаевский моторный завод и старейшее машиностроительное предприятие России, специализирующееся на производстве мощных сельскохозяйственных тракторов, связывает многолетнее успешное сотрудничество. Сегодня дочернее предприятие «КАМАЗа» производит двигатели на всю линейку тракторов К-7 для партнёра. ПАО «КАМАЗ» и АО «Петербургский тракторный завод» совместно решают вопросы импортозамещения, объединяют усилия для насыщения российского рынка востребованной продукцией и обеспечения технологического суверенитета страны.