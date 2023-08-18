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Фотофакты

Ход строительства новых культурных центров в Севастополе и Владивостоке

 © portal-kultura.ru

Проект культурного центра в Севастополе

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

Музейно-театральный центр в Владивостоке

Проект

 © gk-gorka.ru

 © im2.ezgif.com

Строительство:

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com
Источник: https://gk-gorka.ru/projects/vladivostok/

строительство
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    18.08.2319:09:16

    Работают люди.

    #1267372
    • Нет аватара termometrix
      18.08.2319:39:05

      Все эти центры очень красивые,и с нестандартными архитектурными решениями.

      Отредактировано: termometrix~19:39 18.08.23
      #1267378
    • Нет аватара cheri
      19.08.2311:41:13

      Именно «РАБОТАЮТ», не не стонут (воют) как в экстазе (не будем говорить кто)

      Вот почему я люблю тех кто работает!

      Отредактировано: cheri~11:41 19.08.23
      #1267396
  • Нет аватара cheri
    19.08.2311:42:00

    Очень красиво, нестандартно и главное — быстро.

    #1267397
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