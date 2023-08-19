В Макеевке ДНР ввели новую линию очистного забоя шахты «Горняк-95»
Лаву ООО «Горняк-95» торжественно ввели в эксплуатацию на угледобывающем предприятии в Макеевке.
Планируемая среднесуточная нагрузка очистного забоя составит 150 тонн высококачественного коксующегося угля. Глубина разработки лавы в пределах 356-400 метров. Длина нового очистного забоя 200 метров, а мощность разрабатываемого пласта 0,75 метра.
Шахта «Горняк-95» функционирует с 1898 года и относится к числу беспрерывно функционирующих и развивающихся организаций. ООО «Горняк-95» более 20 лет успешно осуществляется добыча уникального угля марки К с очень низким (до 0,6%) содержанием серы, который после обогащения используется на коксохимических предприятиях.
Основные потребители угля шахты — это коксохимические заводы ДНР, а также других регионов России.
По данным Министерства угля и энергетики ДНР, в 2023 году добыча угля на государственных предприятиях запланирована в размере 3,3 млн тонн угля, в течение года планируется ввести семь новых очистных забоев.
За 2022 год угледобывающими предприятиями министерства было добыто 2,9 млн тонн. На данный момент в ДНР функционируют пять государственных унитарных предприятий, в состав которых входят 16 шахт. Угледобычу осуществляют девять из них.
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