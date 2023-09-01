Отечественное оборудование завода «Борус»
Есть у некоторой части нашего общества такое убеждение, что даже если у нас и строят завод, то он основан исключительно на импортном оборудовании. Так действительно бывает нередко, но и обратных примеров достаточно, особенно если финансирует проект Фонд развития промышленности (ФРП).
Один из таких примеров я недавно видел в Красноярске, где был открыт при поддержке ФРП машиностроительный завод Борус. Как оказалось, отечественного оборудования там довольно много, и я решил сделать небольшую подборку.
1. Дробеструйная установка ЧЗДО
«Челябинский завод дробеструйного оборудования» (ООО «ЧЗДО») — производит дробеструйное оборудование из российского сырья и комплектующих. Завод сам разрабатывает, и изготавливает как привычные дробеметные камеры, так и нестандартное дробеструйное оборудование по техническому заданию заказчика.
2. Лазерный комплекс UNIMACH
Компания ООО «НПК Морсвязьавтоматика» (товарный знак Unimach®) является российским производителем технологических комплексов обработки металла и занимается изготовлением и поставками станков лазерной резки и листогибочного оборудования. На промышленных площадках предприятия происходит изготовление всех ключевых составляющих лазерного станка: станины, оптической головы, управляющей электроники, линейных двигателей и прочего.
3. Станок плазменной резки CYBERCUT
Завод компании «Киберстеп» находится г. Тюмени, там реализован полный цикл разработки и производства станков. Станки компании «Киберстеп» неоднократно становилась дипломантом и лауреатом конкурса «100 лучших товаров Тюменской области». Оборудование работает на заводах госкорпорации «РосАтом», РУСАЛ, «Группы ГАЗ» и других.
4. Окрасочное оборудование Expaint
Производитель из г. Щелково компания — «Эксперт» — опытный производитель оборудования для аэрозольной жидкостной и порошковой окраски. Производит окрасочные камеры, зоны подготовки к окраске «Эксперт» как для небольших производств и автосервисов, так и для крупной промышленности.
Ну и крановое, вентиляционное и кое-какое другое оборудование тут тоже отечественное. Хотя, конечно, и импортного немало.
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01.09.2317:34:15