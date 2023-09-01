Отечественное оборудование завода «Борус»

Есть у некоторой части нашего общества такое убеждение, что даже если у нас и строят завод, то он основан исключительно на импортном оборудовании. Так действительно бывает нередко, но и обратных примеров достаточно, особенно если финансирует проект Фонд развития промышленности (ФРП).

Один из таких примеров я недавно видел в Красноярске, где был открыт при поддержке ФРП машиностроительный завод Борус. Как оказалось, отечественного оборудования там довольно много, и я решил сделать небольшую подборку.

1. Дробеструйная установка ЧЗДО

© Фото из открытых источников

«Челябинский завод дробеструйного оборудования» (ООО «ЧЗДО») — производит дробеструйное оборудование из российского сырья и комплектующих. Завод сам разрабатывает, и изготавливает как привычные дробеметные камеры, так и нестандартное дробеструйное оборудование по техническому заданию заказчика.

2. Лазерный комплекс UNIMACH

© Фото из открытых источников

Компания ООО «НПК Морсвязьавтоматика» (товарный знак Unimach®) является российским производителем технологических комплексов обработки металла и занимается изготовлением и поставками станков лазерной резки и листогибочного оборудования. На промышленных площадках предприятия происходит изготовление всех ключевых составляющих лазерного станка: станины, оптической головы, управляющей электроники, линейных двигателей и прочего.

3. Станок плазменной резки CYBERCUT

© Фото из открытых источников

Завод компании «Киберстеп» находится г. Тюмени, там реализован полный цикл разработки и производства станков. Станки компании «Киберстеп» неоднократно становилась дипломантом и лауреатом конкурса «100 лучших товаров Тюменской области». Оборудование работает на заводах госкорпорации «РосАтом», РУСАЛ, «Группы ГАЗ» и других.

4. Окрасочное оборудование Expaint

© Фото из открытых источников

Производитель из г. Щелково компания — «Эксперт» — опытный производитель оборудования для аэрозольной жидкостной и порошковой окраски. Производит окрасочные камеры, зоны подготовки к окраске «Эксперт» как для небольших производств и автосервисов, так и для крупной промышленности.

Ну и крановое, вентиляционное и кое-какое другое оборудование тут тоже отечественное. Хотя, конечно, и импортного немало.