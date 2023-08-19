Попал в кабину настоящего локомотива!

Я уже водил бульдозер, комбайн и недавно фронтальный погрузчик. И вот теперь на очереди грузовой трехсекционный локомотив 3ЭС5К производства НЭВЗ!

© Фото из открытых источников

Шучу. Порулить не дали. Но в кабину почти собранной машины пустили, айда посмотрим как там :)Ну и, конечно, скоро будет полный репортаж с завода, даже два, ведь там еще и завод «ТМХ-Электротех», где делают электродвигатели.

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-23352697&id=456241094&hd=2