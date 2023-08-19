Попал в кабину настоящего локомотива!
Я уже водил бульдозер, комбайн и недавно фронтальный погрузчик. И вот теперь на очереди грузовой трехсекционный локомотив 3ЭС5К производства НЭВЗ!
Шучу. Порулить не дали. Но в кабину почти собранной машины пустили, айда посмотрим как там :)Ну и, конечно, скоро будет полный репортаж с завода, даже два, ведь там еще и завод «ТМХ-Электротех», где делают электродвигатели.
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-23352697&id=456241094&hd=2
- ТМХ Электротех завершил испытания двигателя ДТА-380У1 для Иволги-3
- ТМХ представил новый концепт капсульного вагона
- ТМХ выиграл тендер на поставку 560 вагонов «Иволга» в Аргентину
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!