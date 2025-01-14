В Рязани запустили производство деталей для вагонов метро и электропоездов © cdn2.rzn.info

Завод точного литья запустил цех механической обработки литейной продукции — комплектующих для вагонов метро, электропоездов, магистральных и маневровых тепловозов. Общий объем производства нового цеха составляет 23 тыс. деталей в год. Уровень локализации продукции составляет 100%, при изготовлении используются только отечественные сырье и материалы.

Предприятие для подвижного состава, выпускаемого заводами ТМХ, начало производство корпусов редуктора колесной пары, крышек цилиндра двигателя, корпусов тележек и других комплектующих. Продукция устанавливается в вагоны метро «Москва-2020», «Москва-2024» и «Балтиец», на электропоезда «Иволга 3.0» и «Иволга 4.0», а также современные тепловозы и электровозы, среди которых «Витязь», «Ермак», «Пересвет» и другие.

Инвестиции в приобретение оборудования превысили 520 млн рублей. Из них 362 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия».

В 2019 году завод запустил новый литейный цех и наладил выпуск отливок для предприятий железнодорожного машиностроения весом от 100 до 2500 кг. В 2021 году на предприятии заработала новая линия по выпуску литых изделии весом до 100 кг. Общая мощность производства выросла в 1,7 раза — до 19 тыс. тонн в год. Инвестиции составили 887 млн рублей, из которых 630 млн рублей предоставил ФРП в виде двух льготных займов. Оба займа компания уже вернула.

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