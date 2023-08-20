Российский бульдозер для карьерных работ

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Бульдзер DR-10 для карьера — это удлиненная 7-катковая тележка на серийной раме и не широкой гусенице на 500 мм. Для чего это нужно? Это делается для увеличения опорной поверхности гусениц и предотвращения буксования, соответственно увеличивается сила тяги (толкания грунта), следовательно производится больший объем работ.