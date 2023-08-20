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Российский бульдозер для карьерных работ

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/G7u0_lWe7dI

Бульдзер DR-10 для карьера — это удлиненная 7-катковая тележка на серийной раме и не широкой гусенице на 500 мм. Для чего это нужно? Это делается для увеличения опорной поверхности гусениц и предотвращения буксования, соответственно увеличивается сила тяги (толкания грунта), следовательно производится больший объем работ.
Источник: https://chzpt.com/Klassnyy_buldozer_dlya_karera

производство, машиностроение, спецтехника, импортозамещение, ЧЗПТ, Челябинская область
  • Нет аватара termometrix
    20.08.2311:53:08

    Теперь надо спросить у «великого специалиста по экономике»,третьеразрядного европейского чиновника, «главы европейской дипломатии» Бореля, сколько бульдозеров произвел «мировой экономический гигант» Испания или Каталония,да и весь Евросоюз,сколько бульдозеров произвели великие и божественные европейцы,пусть не будет совершенно самостоятельно,даже с применением китайских,корейских и японских комплектующих.

    Отдельный вопрос состоит в том, должны ли российская аудитория и государственные органы,любая аудитория в мире,обращать внимание на каждого идиота и олигофреника и его психически больной бред в общественном пространстве?

    Возможно, Борель забыл, и мы должны напомнить ему, что на Западе слово «испанка» долгое время было синонимом проститутки, потому что во времена Франко и после него, Испания ничего другого не экспортировала, в том числе в своей туристической индустрии,кроме романтических развлечений для более зрелых западных немцев и англичан.

    Отредактировано: termometrix~11:58 20.08.23
    #1267424
  • Нет аватара termometrix
    20.08.2312:06:54

    Здесь следует отметить, что бульдозеры,вообще продукция и услуги Челябинского завода промышленных тракторов состоят из российских комплектующих и двигателей,что многократно увеличивает положительный эффект для экономики России и Челябинской области.

    По-моему,в целях ускорения и увеличения продаж спецтехники банкам следует вернуть взносы, внесенные клиентом, который уже приобрел спецтехнику некоторое время назад, и предоставить ему новый лизинговый кредит на покупку новой спецтехники.

    А купленная ранее спецтехника со стороны клиента- банк продает с учетом амортизации и износа по соответственно более низкой цене.

    Это своего рода дополнительная форма промышленной ипотеки, которая должна стимулировать высокие продажи производителей, способ стимулировать потребительский спрос и промышленность в этой отрасли.Этот механизм должен быть отработан между заказчиком, производителем, оценщиками и банком.

    #1267425
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