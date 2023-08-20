Российский бульдозер для карьерных работ
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/G7u0_lWe7dI
Бульдзер DR-10 для карьера — это удлиненная 7-катковая тележка на серийной раме и не широкой гусенице на 500 мм. Для чего это нужно? Это делается для увеличения опорной поверхности гусениц и предотвращения буксования, соответственно увеличивается сила тяги (толкания грунта), следовательно производится больший объем работ.
- Импортозамещение из Челябинска. Новый лесной бульдозер
- Видеообзор бульдозера 10 тягового класса от российского производителя ЧЗПТ
- Импортозамещение из Челябинска
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
20.08.2311:53:08
20.08.2312:06:54