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18 августа в Оренбурге открыли обновленную поликлинику ГКБ им. Н.И. Пирогова, отремонтированную за 325,5 млн рублей по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области». Из этой суммы 293 млн — средства федерального бюджета. Площадь поликлиники составляет более 6 тыс кв. м.

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Капремонт провели во всех помещениях и на всех коммуникациях здания. Специалисты заменили кровлю, входную группу, освещение и силовое электрооборудование, а также пожарную сигнализацию. Заменены системы водопровода и канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, оповещения и управления эвакуацией, сигнализации, а также обновлен фасад.

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Для пациентов-колясочников на входе установили лифт-подъемник, работает кнопка вызова персонала, действует система навигации для слабовидящих. В подвальном этаже предусмотрен отдельный блок помещений для персонала поликлиники — отдельный вход, гардероб и комнаты отдыха.

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Обслуживает медучреждение более 46 000 человек. Мощность — 963 посещения в смену. В Минздраве рассказали, что на базе обновленной поликлиники создан отдельный эндоскопический блок. Были открыты и дневные стационары для профильных пациентов с кардиологическими и неврологическими заболеваниями.

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© ural56.ru

© ural56.ru

© ural56.ru

© ural56.ru

© ural56.ru