Строительство моста через Оку на трассе М-12
На 4-м этапе скоростной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань завершено устройство дорожного покрытия. В общей сложности было уложено почти 1,5 млн тонн асфальтобетона. Последние метры асфальтобетона уложены и на вантовом мосту через реку Оку — главном сооружении 4-го этапа.
Теперь строителям предстоит закончить работы по регулированию натяжения вант и провести его испытания на прочность максимальными нагрузками до запуска движения.
Именно этот мост связывает Владимирскую и Нижегородскую области, Центральный и Приволжский федеральные округа.
Его длина — 1,4 км, а суммарный вес металлоконструкций обоих направлений — более 6,5 тыс. тонн.
Нижний слой дорожного покрытия моста выполнили из литого асфальтобетона, важнейшим свойством которого является водонепроницаемость. Верхний слой, как и на всей М-12 — из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к высоким транспортным нагрузкам.
Вантовая система моста более чем на 50 процентов — отечественная. Объект стал эффективной экспериментальной площадкой, где были применены отечественные технологии, программное обеспечение и оборудование для монтажа вантовой системы. Следующий вантовый мост может быть на 100 процентов российским.
Благодаря технологическим решениям его пилоны возвели в рекордные сроки.
Проехать по мосту через Оку можно будет уже в сентябре, одновременно с открытием движения по всей М-12 от Москвы до Арзамаса. Строительство скоростной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань ведется в рамках национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».
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