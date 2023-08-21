ГТЛК передала в лизинг паром «Александр Деев»

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ГТЛК передала АО «Сахалинский пассажирский флот» автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD «Александр Деев» для работы на линии «Ванино — Холмск».

Паром построен на Амурском судостроительном заводе (АСЗ, входит в ОСК) по заказу ГТЛК. Это первое судно проекта CNF11CPD, построенное в России.

«Александр Деев» обладает повышенной ледопроходимостью, способен работать круглогодично и может перевозить в 1,5 раза больше грузов и в 2 раза больше пассажиров, чем паромы предыдущего поколения. Это современное, мощное судно с повышенной грузовместимостью, способное работать даже во время небольших штормов, что особенно важно для обеспечения стабильного сообщения Сахалина с материковой частью страны. Отметим, что для Сахалинской области переправа «Ванино — Холмск» имеет стратегическую и социальную значимость — паромами перевозится до 40% всех грузов, прибывающих на Сахалин. Паромные перевозки — самый доступный способ пассажирского сообщения, при этом в настоящий момент на переправе задействованы изношенные и морально устаревшие паромы, находящиеся в эксплуатации свыше 30 лет.

Ожидается, что уже в ближайшее время регион выведет долгожданный паром «Александр Деев» на линию. Символично, что новый паром начнет работу в год 50-летия со дня открытия переправы.