Новый завод «Мираторга» обеспечит семенами российских аграриев

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22 августа АПХ «Мираторг», ведущий агропромышленный холдинг полного цикла в России, открыл в Ворошнево Курской области селекционный центр по производству семян сельхозкультур мощностью 27,4 тысячи тонн в год, сообщает пресс-служба холдинга.

Комплекс специализируется на подработке и протравливании семенного материала зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав. В качестве сырьевой базы выступают семена пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, подсолнечника, рапса, райграса, овсяницы, клевера и люцерны. Ожидается, что центр выйдет на полную загрузку уже в 2023 году.

Инвестиции в строительство центра составили 847 миллионов рублей.

«Автоматизированное оборудование делает предприятие самым современным в России и гарантирует высочайший уровень очистки семян (более 99%), а значит, и урожайности культур и качества конечной продукции. Центр открывает широкие возможности для импортозамещения посадочного материала и позволит не только полностью закрыть потребности компании в семенах, но и предложить рынку качественный семенной материал новейших сортов отечественной селекции», — отмечается в сообщении.

Первый селекционно-семеноводческий центр компании, специализирующийся на многолетних травах, был открыт в 2020 году в Орловской области.

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