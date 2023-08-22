В Заринском районе Алтайского края открыт крупный молочный комплекс

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22 августа состоялось открытие крупнейшего в Заринском районе молочного комплекса «Яново».

Построенный животноводческий комплекс рассчитан на стадо более 6 200 голов, по плану рассчитывают производить больше 35 тысяч тонн молока. Как рассказали сегодня руководители компании, здесь будет работать 250 человек.

Инвестиции в весь проект составили 7 млрд рублей.

Строительство комплекса компания «Румелко» вела с 2021 года. В рамках строительства МТК «Яново» в 2022 году предприятием был введён в эксплуатацию элеватор — современный, технологичный комплекс производительностью до 100 тонн в час, с объемом хранения — до 10 тыс. тонн.

Комплекс на Алтае — часть масштабного проекта, который «Румелко» реализует сразу в трёх регионах. Помимо Алтайского края — в Тверской и Калужской областях.

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