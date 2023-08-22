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В Заринском районе Алтайского края открыт крупный молочный комплекс

 © trogazeta.ru

22 августа состоялось открытие крупнейшего в Заринском районе молочного комплекса «Яново».

Построенный животноводческий комплекс рассчитан на стадо более 6 200 голов, по плану рассчитывают производить больше 35 тысяч тонн молока. Как рассказали сегодня руководители компании, здесь будет работать 250 человек.

Инвестиции в весь проект составили 7 млрд рублей.

Строительство комплекса компания «Румелко» вела с 2021 года. В рамках строительства МТК «Яново» в 2022 году предприятием был введён в эксплуатацию элеватор — современный, технологичный комплекс производительностью до 100 тонн в час, с объемом хранения — до 10 тыс. тонн.

Комплекс на Алтае — часть масштабного проекта, который «Румелко» реализует сразу в трёх регионах. Помимо Алтайского края — в Тверской и Калужской областях.

 © amic.ru

https://ria.ru/...9cuumv774999128

https://zarinsk...hnoy/120498592/

Источник: https://www.ap22.ru/paper/Viktor-To...?ysclid=llmiv4l5l7681753311#imgs2-2

производство молока, Алтайский край, сельское хозяйство
  • Нет аватара commodore
    22.08.2322:08:57

    Круто!

    #1267540
  • Нет аватара Serguei
    23.08.2309:57:48

    Хорошее дело! Если вы глянете статистику советской РСФСР за 1985-87 годы, то увидите там цифру в 22 млн. голов молочного стада, а сейчас в России, вернее, в экономическом укладе, который нам «создали» прозападные «либералы» в 90-е, всего лишь около 8 млн. На Украине, молочной Украине, было 8,5 млн. голов коров, а в 2021 году остались лишь 1,6 млн. Вот такие «достижения» «невероятно справедливого гражданского общества». А ведь мы до сих пор живём в том экономическом уклад, где все стратегические отрасли принадлежат частникам, которые ликвидировали всю социалку, перевели доходы в офшоры, а российскому бюджету кидают кости глодать. Надеюсь, что придут к исправлению и этой неадекватности.

    Отредактировано: Serguei~09:58 23.08.23
    #1267545
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