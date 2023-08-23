На предприятии ОДК-Сервис в Гатчине модернизированы два производственных участка
Два производственных участка введены в эксплуатацию после реконструкции на авиаремонтном предприятии «ОДК-Сервис» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) в Гатчине Ленинградской области.
Оснащение современным высокотехнологичным оборудованием позволило автоматизировать рабочие процессы.
Реконструированные участки задействованы в ремонте наземных и авиационных двигателей большой размерности. Они используются для очистки деталей на начальном этапе ремонта.
«Специалисты установили на участках новое оборудование, выполнили его наладку и ввели в эксплуатацию. Благодаря реконструкции нам удалось автоматизировать процесс, что позволило улучшить условия труда на участках и увеличить пропускную способность», — отметил заместитель генерального директора — управляющий директор АО «ОДК-Сервис» Дмитрий Виноградов.
Реконструкция участков реализована в рамках программы производственно-технического развития предприятия. По плану производственной программы уже в 2023 году объемы ремонта вырастут более чем на 30%.
Справка:
АО «ОДК-Сервис» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) специализируется на ремонте самолетных, вертолетных и газотурбинных двигателей для нужд Минобороны, Газпрома и гражданских авиакомпаний. Предприятие имеет три филиала: «Челябинск» (Челябинская область), «Ейск» (Краснодарский край), «Арамиль» (Свердловская область).
- В ОДК осваивают испытания отремонтированных морских двигателей
- ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650 В
- Когда работа значит больше слов: двигателю ТВ7-117СТ быть