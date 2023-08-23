Чепецкий механический завод начал производство титановых прутков для авиационного крепежа

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ» и является Отраслевым центром металлургии в составе дивизионального интегратора ООО «Русатом МеталлТех») поставил на производство новый продукт — титановые прутки, используемые в качестве заготовок для авиационного крепежа.

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Крепеж применяется в конструкции крыла, стоек шасси и других силовых элементах самолётов.

Опытная партия в 200 кг отгружена отечественному производителю авиационных крепежных изделий.

Прутки изготовлены по разработанным на Чепецком механическом заводе техническим условиям из титанового сплава ВТ16, его отличает высокая прочность и при этом способность к деформации — такие качества обязательны для крепежных деталей. К пруткам из титанового сплава предъявляются высокие требования, такие как регламентированная структура по всей длине, высокие прочностные характеристики, отсутствие концентраторов напряжения на поверхности прутка, возможность деформирования в холодном состоянии до 75%.

Сложность производства прутковых полуфабрикатов для авиационного крепежа заключается в особенностях физико-химических свойств титана, которые проявляются при нагреве и взаимодействии с воздушной атмосферой. Достижение необходимых свойств прутков напрямую зависит от оптимального подбора условий горячей деформации, рационального выбора режимов термической обработки и постоянного контроля параметров на всех производственных переделах. Это позволяет впоследствии получать крепёжные и резьбовые детали с высокими пластическими и прочностными характеристиками, работающими при температурах до 350 градусов.

«Чепецкий механический завод содействует реализации комплексной программы развития авиатранспортной отрасли страны, осваивая востребованные материалы и сплавы для производства отечественных комплектующих авиадвигателей и внутренних систем воздушных судов. Прутки для авиационного крепежа — это изделия высокой ответственности, поскольку от качества нашей продукции напрямую зависит безопасность полетов, надежность и прочность соединительных элементов авиационной техники», — подчеркнул генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.

В настоящее время на ЧМЗ освоена технология производства 4 титановых сплавов и более 20 номенклатур титановой продукции для авиационной отрасли.

Справка:

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, г.Глазов) выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок, продукцию для предприятий атомной энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности. АО ЧМЗ — крупный и единственный в России производитель изделий из циркония и его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

Титановые прутки — не единственный продукт Росатома для авиации. Сегодня Композитный дивизион, который консолидировал в себе все активы Росатома, связанные с производством углеволокна, тканей, препрегов и готовых изделий из композитов, производит композитные материалы для среднемагистрального самолета МС-21 в крыле, агрегатах механизации, хвостовом оперении, тормозные диски и детали интерьера самолетов, а также оборудование для малой авиации.

Специалисты Росатома также адаптировали воздушные и водяные фильтры, которые производятся для атомных станций, под применение в системах (подачи и рециркуляции воздуха, подачи воды) воздушных судов иностранного производства. Многоэтапные испытания изделий подтвердили их полное соответствие требуемым техническим характеристикам и высочайшему уровню безопасности. Расчетный ресурс отечественных фильтров превышает показатели зарубежных аналогов на 20-25%, что делает их экономически более эффективными по сравнению с ранее используемыми импортными изделиями. Производство фильтров осуществляется на территории Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского (ГНЦ РФ — ФЭИ, входит в научный дивизион Росатома).