АО «ГК ИКАР» запустил производство деталей для пассажирских самолетов

Инженерный центр «ИКАР» спроектировал детали для модификации дренажной системы самолета А321, а компания «ИКАР-Тех», расположенная на территории индустриального парка Руднево, ОЭЗ «Технополис-Москва», произвела первую партию этих деталей. Это позволит переоборудовать более двенадцати воздушных судов с использованием отечественных компонентов.Проект является первым этапом в рамках более масштабной программы по модификации пассажирских самолетов для одной из крупнейших российских авиационных компаний. В настоящее время команда ИКАРа работает над следующими элементами дренажной системы, что позволит расширить производственные возможности и улучшить характеристики воздушных судов. Группа компаний «ИКАР» обладает широкими компетенциями в области реализации инженерных проектов и производственных программ, включая выпуск беспилотных авиационных систем и комплектующих, что способствует развитию российской авиационной промышленности.

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