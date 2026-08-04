В этом выпуске: 00:00 — Вступление 00:27 — Иннопром открылся — и Мишустин сразу поставил диагноз: промышленность растёт, но еле-еле 01:10 — ОДК показала двигатель для гражданских дронов: весит меньше кошки, летит до трёх километров высоты 02:02 — Первый российский газотурбинный двигатель мощностью 32 МВт вошёл в топ-5 лучших промпроектов страны 02:45 — Росатом получил разрешение строить новую АЭС на Кольском полуострове — первую за 40 лет 03:30 — АЭС «Аккую» в Турции: в июле запустили «горячую обкатку» — осенью будет ядерное топливо 04:13 -Калужский завод получил сертификат на машину для ремонта путей — и она метит на ВСМ Москва-Петербург 04:59 — Нижегородские учёные сделали то, что раньше умели только в США и Китае: мозг из отечественных чипов 05:52 — На УАЗе — конец внедорожной эпохи: вместо «русского Prado» завод готовит китайский JAC под маркой Sollers 06:40 — В Калужской области строят завод агродронов совместно с Белоруссией — первый в России союзный проект такого рода 07:18 — Росатом показал на Иннопроме автономную электростанцию для промзон и дата-центров — без подключения к сети
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