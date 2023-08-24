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Судостроение и судоходство

Кингисеппский машиностроительный завод поставил 6 катеров проекта «Афалина» Росгвардии

Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) поставил 6 катеров проекта «Афалина» Росгвардии.

 © korabel.ru

Скоростной катер «Афалина» предназначен для выполнения специальных задач в сфере деятельности войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Конструктивно катер представляет собой однокорпусное, однопалубное судно с центральным расположением ходовой рубки, носовым расположением каюты и кормовым моторным отсеком.
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...sgvardii_shest_katerov_afalina.html

Кингисеппский машиностроительный завод, Ленинградская область, катер, Афалина
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