Кингисеппский машиностроительный завод поставил 6 катеров проекта «Афалина» Росгвардии
Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) поставил 6 катеров проекта «Афалина» Росгвардии.
Скоростной катер «Афалина» предназначен для выполнения специальных задач в сфере деятельности войск Национальной гвардии Российской Федерации.
Конструктивно катер представляет собой однокорпусное, однопалубное судно с центральным расположением ходовой рубки, носовым расположением каюты и кормовым моторным отсеком.
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